Vo vojnou zmietanom Sudáne sa v dvoch oblastiach šíri hladomor

Na snímke vysídlená žena sa rozpráva humanitárnou pracovníčkou v utečeneckom tábore, kde obyvatelia mesta al-Fášir našli útočisko pred bojmi medzi regulérnou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) v meste Tawila v Sudáne v pondelok 3. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa najnovšej správy IPC bola situácia v al-Fášire a v obliehanom meste Kadugli v provincii Južný Kordofán klasifikovaná ako hladomor.

Káhira 3. novembra (TASR) - Vo vojnou zmietanom Sudáne sa hladomor šíri v dvoch oblastiach vrátane mesta al-Fášir v Dárfúre, kde od uplynulého týždňa vyčíňajú povstalecké Sily rýchlej podpory (RSF). Informovala o tom v pondelok globálna skupina pre monitorovanie potravinovej bezpečnosti Integrated Food Security Phase Classification (IPC). TASR prevzala správu od agentúry AP.

Hladomor hrozí aj v dvadsiatich ďalších oblastiach v rámci Darfúru a Kordofánu, kde sa zintenzívnili boje v uplynulých mesiacoch. Po zbere úrody sa očakáva zlepšenie potravinovej situácie.

V Sudáne bojuje armáda s povstalcami z RSF od apríla 2023. Podľa OSN prišlo o život viac než 40.000 ľudí, no humanitárne organizácie varujú, že skutočný počet obetí môže byť niekoľkonásobne vyšší.
