Vo vojvodinskej Selenči odznel festival slovenských ľudových piesní

Selenča 19. februára (TASR) - V obci Selenča vo Vojvodine sa koncom minulého týždňa konal 18. ročník detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky. Spoločne ho zorganizovali Základná škola Jána Kollára v Selenči a tamojší Komorný zbor, informuje spravodajca TASR v Srbsku.



Podujatie aj tentoraz tvorili dva nesúťažné koncerty. Na prvom vystúpili žiaci materskej školy a nižších ročníkov základnej školy, na druhom sa predstavilo 25 spevákov z vyšších ročníkov. Sprevádzal ich detský orchester Orchestrík, ktorý pôsobí pri Základnej škole Jána Kollára v Selenči a pri Komornom zbore Zvony.



"Ide o to, aby bol program pestrý. Tento rok sme mali aj speváčku z Čile, ktorá má tiež selenčské korene... Vystúpiť malo aj dievča zo Slovenska, žiaľ, nemohlo sa zúčastniť," povedal pre TASR profesor hudobnej kultúry Juraj Súdi, ktorý je zároveň vedúcim Orchestríka.



Na Základnej škole Jána Kollára v Selenči pôsobí orchester od roku 1992. Najprv sa volal Detský orchester Zvončeky, od roku 2012 sa jeho činnosť spája aj s Komorným zborom Zvony. "Pred rokom 2012 sa niekoľko dievčat prihlásilo do hudobnej školy v Báči, pri Selenči... Komorný zbor Zvony organizoval vianočný koncert, tak sme skúsili na neho niečo pripraviť. Pesničky postupne pribúdali a videli sme, že to má zmysel," povedala pre TASR zakladateľka Orchestríka Leonóra Súdiová.



Členovia detského orchestra vystupovali na podujatiach v Srbsku, ako aj na Slovensku a v Chorvátsku. Orchester osemkrát zvíťazil na Hudobnom festivale detí Vojvodiny, taktiež bol nositeľom Zlatej plakety na republikovej súťaži školských orchestrov v Srbsku. V roku 2017 na Festivale hudobných spolkov Vojvodiny v kategórii dospelých bol nositeľom Zlatého pásma a v roku 2022 sa Orchestrík zúčastnil na Medzinárodnom online festivale Inšpirácia v Moskve, na ktorom obsadil druhé miesto.