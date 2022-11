Vo voľbách do Kongresu chýbajú výsledky už len zo 4 kľúčových štátov

Washington 9. novembra (TASR) – Do výsledkov utorkových volieb do Kongresu Spojených štátov sa musia započítať už len štyri kľúčové štáty. Podľa súčasného stavu majú však republikáni aj demokrati v 100-miestnom Senáte po 48 kresiel. TASR správu prevzala zo stanice CNN a denníka The Guardian.



Hlasy sa stále sčítavajú v štátoch Arizona, Georgia, Nevada a Wisconsin. Arizona však výsledky volieb oznámi až vo štvrtok ráno stredoeurópskeho času, keďže v jednom z tamojších kľúčových okresov sa pokazil stroj na sčítavanie hlasov.



Posledné hlasy sčítavajú i na Aljaške, je však jasné, že víťazom tam bude republikánsky kandidát.



V 435-člennej Snemovni reprezentantov majú podľa projekcie CNN zatiaľ republikáni 199 kresiel a demokrati 178. Na jej ovládnutie treba 218 mandátov.



Republikáni sa podľa CNN spoliehali na to, že v kľúčovej Penslyvánii vyhrajú. Senátne kreslo tam však získal demokrat John Fetterman a nahradí tak republikána Pata Toomeyho.



Pensylvánia je zároveň jediným štátom, v ktorom republikána nahradí demokrat. V ostatných štátoch zostala moc v rukách kandidátov rovnakých strán, ktoré tam zvíťazili i v predošlých voľbách.