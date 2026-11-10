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Vo voľbách do rady Slovákov v Srbsku vyhrala listina Matice slovenskej
Okrem volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prebiehali v nedeľu aj voľby do ďalších 22 národnostných rád národnostných menšín v Srbsku.
Autor TASR
Nový Sad 10. novembra (TASR) – Príslušníci slovenskej menšiny v Srbsku si v nedeľu (8. novembra) volili nových členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Podľa predbežných výsledkov zverejnených Republikovou volebnou komisiou (RVK) zvíťazila kandidátna listina Matice slovenskej v Srbsku Slúžime len slovenskému národu – Matica slovenská v Srbsku Juraj Červenák. Informuje o tom spravodajca TASR vo Vojvodine.
Tieto údaje zatiaľ nie sú kompletné, keďže z celkového počtu 245 volebných miestností sú nateraz spracované hlasy z 242. V spracovaných volebných miestnostiach bolo zapísaných 25.397 voličov slovenskej národnosti, hlasovalo ich 11.524.
Vo voľbách do NRSNM kandidovali dve volebné listiny. Listina Slúžime len slovenskému národu – Matica slovenská v Srbsku Juraj Červenák získala 8406 hlasov, čiže 78,15 percenta. Listina Slováci spolu! dostala 2232 hlasov, teda 20,75 percenta. Samotný volebný deň prebiehal podľa volebnej komisie pokojne, bez incidentov a v súlade so zákonom o národnostných radách národnostných menšín.
Vo voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny mohli hlasovať iba voliči zapísaní do osobitného voličského zoznamu, ktorí sa identifikujú ako Slováci. Pred voľbami bolo do zoznamu zapísaných 26.047 oprávnených voličov.
Víťaznej kandidátnej listine zablahoželal veľvyslanec SR v Srbsku Michal Pavúk, ktorý vyjadril želanie o pokračovaní úspešnej spolupráce pri ochrane a rozvoji práv slovenskej komunity v Srbsku.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je najvyšším zastupiteľským orgánom Slovákov v Srbsku. Zastupuje záujmy menšiny v štyroch kľúčových oblastiach: vo vzdelávaní, kultúre, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma. Členovia rady sa volia na štvorročné funkčné obdobie.
Okrem volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prebiehali v nedeľu aj voľby do ďalších 22 národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Právo hlasovať v nich malo úhrnne 481.785 voličov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Tieto údaje zatiaľ nie sú kompletné, keďže z celkového počtu 245 volebných miestností sú nateraz spracované hlasy z 242. V spracovaných volebných miestnostiach bolo zapísaných 25.397 voličov slovenskej národnosti, hlasovalo ich 11.524.
Vo voľbách do NRSNM kandidovali dve volebné listiny. Listina Slúžime len slovenskému národu – Matica slovenská v Srbsku Juraj Červenák získala 8406 hlasov, čiže 78,15 percenta. Listina Slováci spolu! dostala 2232 hlasov, teda 20,75 percenta. Samotný volebný deň prebiehal podľa volebnej komisie pokojne, bez incidentov a v súlade so zákonom o národnostných radách národnostných menšín.
Vo voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny mohli hlasovať iba voliči zapísaní do osobitného voličského zoznamu, ktorí sa identifikujú ako Slováci. Pred voľbami bolo do zoznamu zapísaných 26.047 oprávnených voličov.
Víťaznej kandidátnej listine zablahoželal veľvyslanec SR v Srbsku Michal Pavúk, ktorý vyjadril želanie o pokračovaní úspešnej spolupráce pri ochrane a rozvoji práv slovenskej komunity v Srbsku.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je najvyšším zastupiteľským orgánom Slovákov v Srbsku. Zastupuje záujmy menšiny v štyroch kľúčových oblastiach: vo vzdelávaní, kultúre, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma. Členovia rady sa volia na štvorročné funkčné obdobie.
Okrem volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prebiehali v nedeľu aj voľby do ďalších 22 národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Právo hlasovať v nich malo úhrnne 481.785 voličov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)