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Vo voľbách do Štátnej dumy v Rusku kandiduje 200 vojnových veteránov
Pre voľby do deviatej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, bolo nominovaných 186 veteránov za strany a 13 kandidujú ako nezávislí.
Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Ruské volebné úrady v stredu oznámili, že do federálnych, regionálnych a miestnych volieb 18. až 20. septembra zaregistrovali ako kandidátov takmer 1600 veteránov vojny na Ukrajine. Povolenie kandidovať získalo 1586 veteránov z 1668, ktorí si podali nomináciu, uviedla šéfka Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová. TASR o tom píše podľa agentúry Interfax a denníka The Moscoww Times.
Pre voľby do deviatej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, bolo nominovaných 186 veteránov za strany a 13 kandidujú ako nezávislí.
„Som presvedčená, že naši voliči im prejavia plnú podporu a dôveru. A toto bude skvelým dôkazom obnovy nášho zákonodarného zboru. Sú to ľudia, ktorí si to viac než zaslúžia,“ povedala šéfka Ústrednej volebnej komisie na tlačovej konferencii.
Žiadosť o účasť na diaľkovom elektronickom hlasovaní si podalo už 2.050.342 voličov a „tento počet naďalej rastie“, dodala Pamfilovová.
V Štátnej dume zasadá 450 poslancov. Podľa denníka The Moscoww Times ukrajinských vojnových veteránov prezident Vladimir Putin označil za „novú elitu Ruska“ a odvtedy sa v rámci štátom podporovaných programov podarilo dosadiť tisíce z nich na vládne pozície. V prípade očakávaného úspechu vo voľbách im bude patriť v parlamente viac ako 20 percent mandátov.
Pamfilovová v informácii o jesenných voľbách nespresnila, ktorá strana nominovala najviac veteránov.
Pre voľby do deviatej Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, bolo nominovaných 186 veteránov za strany a 13 kandidujú ako nezávislí.
„Som presvedčená, že naši voliči im prejavia plnú podporu a dôveru. A toto bude skvelým dôkazom obnovy nášho zákonodarného zboru. Sú to ľudia, ktorí si to viac než zaslúžia,“ povedala šéfka Ústrednej volebnej komisie na tlačovej konferencii.
Žiadosť o účasť na diaľkovom elektronickom hlasovaní si podalo už 2.050.342 voličov a „tento počet naďalej rastie“, dodala Pamfilovová.
V Štátnej dume zasadá 450 poslancov. Podľa denníka The Moscoww Times ukrajinských vojnových veteránov prezident Vladimir Putin označil za „novú elitu Ruska“ a odvtedy sa v rámci štátom podporovaných programov podarilo dosadiť tisíce z nich na vládne pozície. V prípade očakávaného úspechu vo voľbách im bude patriť v parlamente viac ako 20 percent mandátov.
Pamfilovová v informácii o jesenných voľbách nespresnila, ktorá strana nominovala najviac veteránov.