Vo voľbách v Madridskom spoločenstve zvíťazila pravicová Ľudová strana

Madrid 4. mája (TASR) - Španielska pravicová Ľudová strana (PP) na čele s Isabel Díazovou-Ayusovou jasne zvíťazila v utorňajších predčasných regionálnych voľbách v Madridskom spoločenstve a zasadila tak porážku ľavici, a najmä socialistom na čele s premiérom Pedrom Sánchezom, uvádza to agentúra AFP s odvolaním sa na už takmer kompletné výsledky volieb.



Agentúra AP uvádza, že dosiaľ bolo sčítaných 99 percent odovzdaných hlasov, pričom PP získala 44 percent hlasov, čo je dvojnásobne viac ako vo voľbách spred dvoch rokov. Tri konkurenčné ľavicové strany získali dohromady len 41 percent hlasov. Podľa týchto výsledkov si Díazovej-Ayusovej strana zaistila v 136-člennom regionálnom parlamente 65 kresiel, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2016. Nezískala však väčšinu 69 kresiel, potrebných na to, aby mohla vládnuť sama. Agentúry AP a AFP pripomínajú, že Díazová-Ayusová sa dlhodobo zasadzuje za uvoľňovanie epidemiologických opatrení.



Ako možný spojenec jej Ľudovej strany je vnímaná krajne pravicová strana Vox, ktorej hlavnou agendou je boj proti imigrantom a vo svojom programe spája patriotizmus s populizmom. Vox si podľa predbežných výsledkov oproti predošlým voľbám mierne polepšila, pričom získať by mala o jedno kreslo viac, a teda 13 mandátov.



Predčasné voľby vyhlásila v marci prezidentka regiónu Díazová-Ayusová po tom, ako ukončila koaličnú spoluprácu s centristickou stranou Občania (Ciudadanos), ktorá podľa výsledkov prišla o všetkých svojich 26 poslaneckých kresiel, keďže sa jej nepodarilo získať ani päť percent hlasov, potrebných na prebojovanie sa do regionálneho parlamentu.



Porážku vo voľbách utrpela Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vedená premiérom Sánchezom, ktorá si podľa predbežných výsledkov pohoršila až o 13 kresiel a v regionálnom parlamente zrejme obsadí 24 mandátov, uvádza AP.



Krajne ľavicová strana Môžeme (Podemos), ktorá je koaličným partnerom Sánchezovej vlády, si oproti predošlým voľbám polepšila o tri kreslá a získala 10 poslaneckých mandátov.



Vodca Podemos Pablo Iglesias však po jasnej porážke ľavice vo voľbách oznámil, že v politike končí. "Zlyhali sme, chýbalo nám veľmi veľa na získanie dostatočnej väčšiny," povedal Iglesias krátko po zverejnení predbežných výsledkov, ktoré odhalili jasné víťazstvo PP.



Iglesias pred regionálnymi voľbami odstúpil z funkcie podpredsedu španielskej vlády, aby mohol kandidovať vo voľbách na premiéra spoločenstva Madrid. Podpredsedníčkou španielskej vlády sa po jeho odchode stala súčasná ministerka práce Yolanda Díazová, ktorá ho teraz - po jeho odchode - nahradí aj na poste šéfky strany Podemos.



Regionálne voľby sprevádzali pre pandémiu nového koronavírusu prísnené hygienické opatrenia. Volebné miestnosti boli dezinfikované každé tri hodiny a voliči dostávali náhradné rúško namiesto toho, ktorým mali ústa a nos prekryté počas cesty do volebnej miestnosti. Úrady zároveň odporúčali, aby osoby, ktoré majú diagnostikovanú chorobu COVID-19, alebo majú podozrenie, že sú nakazení, prišli voliť až v poslednej hodine hlasovania - medzi 19.00 a 20.00 h.



Napriek stále vysokej miere infekcie v regióne, bola volebná účasť pomerne vysoká, pričom do 19.00 h odvolilo asi 69 percent z vyše piatich miliónov oprávnených voličov, čo je o 10 percent viac než v predošlých regionálnych voľbách, priblížila AP.



Jediným incidentom sprevádzajúcim utorkové hlasovanie, ktorý si všimla agentúra AP, bol protest polonahých členiek radikálnej feministickej skupiny Femen. Tie sa zhromaždili pred volebnou miestnosťou, kde volil hlavný kandidát strany Vox, pričom niesli transparenty s heslami "Nie je to patriotizmus, ale fašizmus".