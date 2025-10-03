< sekcia Zahraničie
Vo voľbách odovzdal hlas aj predseda SPD Tomio Okamura
Autor TASR
Praha 3. októbra - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v piatok odovzdal svoj hlas aj predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SDP) Tomio Okamura. Ako uviedol, dúfa vo viac než 60-percentnú účasť voličov, informuje TASR podľa správ serverov iDnes.cz a Novinky.cz.
SPD chce podľa Okamuru prekonať zisk 9,5 percenta hlasov z predchádzajúcich volieb.
„Nekrúžkoval som, pretože som s kandidátkou, ktorú sme zostavili s PRO, Slobodnými a Trikolorou, veľmi spokojný,“ povedal novinárom Okamura.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať.
