V Česku vo voľbách prepadlo vyše milión hlasov

Praha 10. októbra (TASR) - Viac ako milión hlasov voličov prepadlo v tohtoročných voľbách do českej Poslaneckej snemovne. Títo voliči totiž dali svoje hlasy stranám, ktoré neprekročili tzv. uzatváraciu klauzulu alebo volebný prah potrebný na vstup do dolnej komory Parlamentu ČR. Informovala o tom v nedeľu spravodajská televízia ČT 24.



Prepadnutých hlasov je najviac od vzniku samostatnej Českej republiky. Do Poslaneckej snemovne sa prebojovali štyri politické subjekty - samostatne kandidujúce hnutie ANO premiéra Andreja Babiša a strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ako aj dve opozičné koalície, ktoré sú dohromady zložené z piatich strán. Motivácia voličov prísť k volebným urnám bola najvyššia od roku 1998, volebná účasť totiž presiahla 65 percent.



Vo voľbách hlasovalo 5.375.090 voličov, ktorí odovzdali platný hlas. Pätina z nich však prepadla - celkovo 1.069.359 hlasov. Znamená to, že preferencie vyše milióna voličov nebudú mať vplyv na zloženie Poslaneckej snemovne.



Množstvo predvolebných prieskumov naznačovalo, že okolo päťpercentnej hranice sa pohybuje niekoľko relatívne významných politických strán. Jednalo sa o dosiaľ koaličných sociálnych demokratov z ČSSD a komunistov z KSČM alebo aj občianske hnutie Prísaha Roberta Šlachtu. Všetky tieto tri strany nakoniec päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do dolnej komory Parlamentu ČR neprekročili.



Ako uvádza ČT 24, takéto množstvo hlasov vo voľbách do Snemovne ešte nikdy neprepadlo. Doterajším maximom boli voľby v roku 2010, v ktorých prepadlo viac ako 985.000 hlasov pre strany, ktoré sa nedostali do dolnej komory Parlamentu ČR. Naopak najmenej ich bolo v roku 2006, kedy mimoparlamentné strany získali 319.000 hlasov.



Podľa ČT 24 sa mohol na tohtoročnom vysokom počte prepadnutých hlasov podpísať aj nový volebný systém. Ďalším faktorom mohlo byť to, že strany s podobným programom sa pokúšali osloviť podobné skupiny voličov, hlasy ktorých sa medzi tieto subjekty napokon rozdelili.