Vo voľbách v Bádensku-Württembersku podľa exit pollov zvíťazili Zelení

Autor TASR
Štuttgart 8. marca (TASR) - V krajinských voľbách v Bádensku-Württembersku podľa exit pollov televízií ARD a ZDF tesne zvíťazili Zelení na čele s Cemom Özdemirom. Kresťanskí demokrati (CDU) sa umiestnili na druhom mieste, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

Exit poll stanice ZDF naznačuje, že Zelených volilo viac ako 31 percent voličov oproti 30,5 percentám u CDU. Podľa prieskumu ARD by mohol byť rozdiel medzi týmito stranami až trojpercentný. Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala v oboch exit polloch približne 18 percent.

Voliči mali dva hlasy - prvý pre konkrétneho kandidáta vo volebnom obvode a druhý pre politickú stranu (ten určuje celkové rozdelenie mandátov). Vek pre účasť vo voľbách sa prvýkrát znížil na 16 rokov. Išlo o prvé z piatich veľkých regionálnych volieb v Nemecku v tomto roku.
