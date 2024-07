Vo voľbách v Británii zvíťazí Labouristická strana naznačuje exit poll

Londýn 4. júla (TASR) - V predčasných parlamentných voľbách v Británii zvíťazí Labouristická strana, ktorá získa drvivú väčšinu kresiel v Dolnej snemovni. Naznačuje to exit poll zverejnený vo štvrtok večer po uzavretí volebných miestnosti. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.



Podľa odhadov získajú labouristi na čele s Keirom Starmerom 410 zo 650 kresiel, zatiaľ čo Konzervatívna strana súčasného premiéra Rishiho Sunaka 131 a Liberálni demokrati 61. Reformná strana Nigela Faragea by získala 13 kresiel a Škótska národná strana desať. Zvyšných 25 by si rozdelili Zelení, Waleská strana (Plaid Cymru) a ďalšie strany.



Na väčšinu v Dolnej snemovni je potrebných 326 kresiel.



Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ), občania Spojeného kráľovstva mohli svoj hlas odovzdať do 22.00 h miestneho času (23.00 SELČ).



Ak sa exit poll potvrdí, konzervatívci podľa médií zaznamenajú historickú prehru a získajú najmenej poslaneckých mandátov od založenia strany v roku 1834. V dolnej komore parlamentu mali až do jej rozpustenia v máji 346 kresiel a opoziční labouristi 205.



Starmer, ktorý by sa mal stať budúcim premiérom, na sociálnej sieti X poďakoval voličom, ktorí mu dali svoj hlas a "vložili dôveru do zmenenej Labouristickej strany".



Prieskumy verejnej mienky dlhodobo predpovedali výrazné víťazstvo labouristov, ktorá by sa tak vrátila k moci po 14 rokoch vlády konzervatívcov.