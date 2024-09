Vo voľbách v Durínsku zvíťazila AfD, v Sasku je druhá

Drážďany/Erfurt 1. septembra (TASR) — V nedeľňajších parlamentných voľbách vo východonemeckých spolkových krajinách Sasko a Durínsko zaznamenala výrazné úspechy krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). V Durínsku AfD voľby s prehľadom vyhrala pred konzervatívnou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU). V Sasku CDU vedie pred AfD len s tesným náskokom. Vyplýva to z prognóz, ktoré po zatvorení volebných miestností o 18.00 h zverejnili verejnoprávne televízie ARD a ZDF. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa prognóz ARD a ZDF získala AfD v Durínsku 30,5 - 33,5 percenta a po jedenástich rokoch od svojho vzniku po prvý raz vyhrala krajinské voľby. Napriek tomu je nepravdepodobné, že by prevzala výkonnú moc, pretože ostatné strany s ňou vylúčili spoluprácu.



Druhá CDU získala 24,5 percenta hlasov. Na treťom mieste skončila so ziskom 14,5 – 16 percent krajne ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá vznikla len 8. Januára 2024.



Do parlamentu v Erfurte sa dostali ešte strany Ľavica a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) so ziskom 11,5 - 12,5, resp. 6,5 percenta. Zelení a liberálna FDP neprekročili potrebnú päťpercentnú hranicu.



V krajinských voľbách v Sasku prebieha súboj o najsilnejšiu stranu medzi CDU a AfD, pričom konzervatívci majú podľa prognóz mierny náskok. Na treťom mieste skončila BSW nasledovaná SPD. Zelení nemajú mandáty v parlamente v Drážďanoch isté, no FDP a Ľavica s istotou skončia pred jeho bránami.



Doteraz vládnuca CDU s premiérom Michaelom Kretschmerom na základe prognóz získala v Sasku 31,5 - 32 percent hlasov, AfD 30 - 31,5 percenta, BSW 11,5 - 12 percent, SPD 7,5 - 8,5 percenta a Zelení oscilujú okolo hraničnej hodnoty päť percent.



Voľby v oboch spolkových krajinách sa konali iba týždeň po útoku v Solingene, pri ktorom prišli o život traja ľudia. Predpokladaným útočníkom bol žiadateľ o azyl zo Sýrie, čo v Nemecku opäť rozdúchlo debatu o prisťahovalectve.



AfD v Durínsku i Sasku bola krajinským úradom na ochranu ústavy klasifikovaná ako pravicovo extrémistická a je monitorovaná. Líder durínskej AfD Björn Höcke bol odsúdený za vedomé používanie nacistického sloganu na politických podujatiach.



Predpokladané zisky okolo 30 percent pre AfD pravdepodobne sťažia zostavovanie vlád a strane by mohli poskytnúť možnosť blokovať napríklad menovanie sudcov a zmeny ústavy.