Vo voľbách v Estónsku bude možné hlasovať prostredníctvom telefónu

Tallinn 8. mája (TASR) — Občania Estónska budú môcť hlasovať vo voľbách aj prostredníctvom mobilného telefónu. Príslušný návrh zákona predložený vládou v utorok schválil parlament tohto pobaltského štátu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa schváleného zákona bude elektronické hlasovanie možné nielen cez počítače, ale aj prostredníctvom špeciálnych aplikácií pre bežné operačné systémy mobilných zariadení. Technické požiadavky určí volebná komisia pred každými voľbami.



Zmena zákona vstúpi do platnosti v októbri; možnosť hlasovať mobilným telefónom sa tak nebude dať využiť v júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Podľa estónskeho ministra hospodárstva a informačných technológií Tiita Riisala cieľom novej úpravy je zohľadniť zmeny v používateľskom správaní občanov.



"Značná časť každodenných digitálnych aktivít ľudí sa presunula z počítačov na chytré zariadenia, a e-Estonia musí byť na týchto nových a rozšírených platformách dostupná pre každého," povedal minister s odkazom na digitálnu platformu estónskej vlády.



Estónsko v roku 2005 — ako prvá krajina v Európe — umožnilo elektronické hlasovanie vo voľbách. Na medzinárodnej úrovni je tento postup na mnohých miestach kontroverzný pre pochybnosti o jeho spoľahlivosti.



V tomto pobaltskom štáte, ktorý si hovorí aj e-Estónsko, je to však bežný spôsob hlasovania — viac ako polovica všetkých hlasov v parlamentných voľbách v marci 2023 bola odovzdaná digitálne, pričom 1,2 milióna obyvateľov Estónska môže aj v každodennom živote takmer všetko vybavovať online.



Estónsko je považované za priekopníka digitalizácie a elektronickej administratívy v Európe.