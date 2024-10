Vo voľbách v Litve vedú opoziční sociálni demokrati

Vilnius 14. októbra (TASR) – O zostavenie novej vlády v Litve sa po nedeľňajších parlamentných voľbách budú podľa svojej líderky snažiť opoziční sociálni demokrati. Podľa priebežných výsledkov získali najviac hlasov, budú však potrebovať koaličných partnerov. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA, píše TASR.



Po sčítaní hlasov zo 70 percent volebných obvodov viedla Litovská sociálnodemokratická strana (LSDP) so ziskom 23 percent, ukázali údaje volebnej komisie. Konzervatívna strana Vlastenecký zväz-Litovskí kresťanskí demokrati (TS-LKD) premiérky Ingridy Šimonyté dosiahla len tretie miesto s približne 13 percentami.



Na druhom mieste bola nová antisystémová populistická strana Úsvit Nemanu (Nemuno aušra), za ktorú hlasovalo takmer 18 percent zúčastnených voličov. Do parlamentu by sa podľa týchto výsledkov mohli dostať ďalšie tri strany, medzi ktorými je však len jeden z dvoch koaličných partnerov Vlasteneckého zväzu.



Predbežné konečné výsledky sa očakávajú v pondelok. Účasť dosiahla 52,1 percenta voličov, čo je päťpercentný nárast oproti voľbám spred štyroch rokov. Predvolebnej kampani dominovali obavy z výšky životných nákladov a potenciálna hrozba zo susedného Ruska.



"Myslím si, že to bude koalícia s dvoma ľavicovými stranami," povedala predsedníčka LSDP Vilija Blinkevičiúté novinárom v nedeľu večer s tým, že ide o Litovský zväz roľníkov a zelených a stranu Za Litvu.



Blinkevičiúté zdôraznila, že v prípade takejto vlády by sa zahraničná politika pobaltskej krajiny nezmenila a prioritou by zostala pomoc Ukrajine. "Naši voliči, naši ľudia povedali, že chcú nejaké zmeny," dodala s tým, že dôležité sú najmä oblasti príjmov, bývania, zdravotníctva a školstva.



V rámci litovského hybridného volebného systému sa 70 zo 141 poslancov parlamentu (Seimas) volí z kandidátnych listín politických strán. O druhej polovici, 71 poslancoch, sa rozhoduje v jednomandátových volebných obvodoch. Ak v niektorom z nich žiadny kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači sa 27. októbra stretnú v druhom kole hlasovania.