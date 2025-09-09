Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo voľbách v Nórsku zvíťazila vládnuca Strana práce

Na snímke volič vhadzuje svoj hlas do volebnej schránky počas hlasovania v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v Osle v pondelok 8. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Rekordný nárast podpory zaznamenala populistická Strana pokroku.

Autor TASR
Oslo 9. septembra (TASR) - V pondelňajších parlamentných voľbách v Nórsku zvíťazila vládnuca Strana práce (Ap) úradujúceho premiéra Jonasa Gahra Störeho. Rekordný nárast podpory zaznamenala populistická Strana pokroku. Vyplýva to z predbežných výsledkov zverejnených volebnou komisiou, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.

Störe je pri moci od roku 2021 a podľa očakávaní bude pokračovať na čele menšinovej vlády svojich sociálnych demokratov, ktorí dostali 28,2 percenta hlasov. Strana Ap má podporu štyroch menších ľavicových subjektov, ktoré prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu.

Pätica strán bude mať v 169-člennom parlamente (Storting) tesnú väčšinu 87 poslancov, čo je pokles oproti doterajším 100 mandátom. Zvyšných 82 kresiel obsadí pravicový blok.

Hlavnou opozičnou stranou sa v terajších voľbách stala protiimigračná Strana pokroku (FrP), ktorá zisk z volieb v roku 2021 zdvojnásobila na 23,9 percenta. Predbehla tak Konzervatívnu stranu (H) bývalej premiérky Erny Solbergovej, ktorá so 14,6 percenta hlasov dosiahla svoj najhorší výsledok za 20 rokov.

O novom zložení zákonodarného zboru rozhodovali približne štyri milióny voličov. Podľa volebnej komisie dosiahla účasť 78,8 percenta.

Hlavnými predvolebnými témami boli obavy z rastúcich životných nákladov, dane či kvalita verejných služieb, no tiež nestabilita v medzinárodnej politike v dôsledku vojen na Ukrajine a v Pásme Gaze i návratu Donalda Trumpa na post prezidenta USA. Podľa analytikov rozvážny postoj premiéra a exministra zahraničných vecí Störeho k týmto otázkam mohol jeho strane vo voľbách pomôcť.
.

