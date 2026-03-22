Vo voľbách v Paríži a Marseille uspela ľavica, ukazujú odhady
Paríž 22. marca (TASR) - V nedeľňajšom druhom kole komunálnych volieb vo Francúzsku zvolili za starostu Paríža ľavicového politika Emmanuela Grégoira, vyplýva z exit pollov po zatvorení volebných miestností. V druhom najväčšom meste Marseille podľa nich porazil súčasný ľavicový starosta Benoit Payan kandidáta krajnej pravice. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Socialista Grégoire podľa prognóz uspel v tesnom súboji o nástupcu odchádzajúcej Anne Hidalgovej a jeho súperke, bývalej ministerke kultúry Rachide Datiovej z konzervatívnej strany Republikáni (LR), sa tak neporadilo prevziať po 25 rokoch hlavné mesto z rúk ľavice.
V Marseille bol neúspešným vyzývateľom Payana kandidát krajne pravicového Národného združenia (RN) Franck Allisio. RN sa na Marseille zamerala v snahe ukázať, že si dokáže vybudovať podporu pred prezidentskými voľbami v roku 2027, napísal Reuters. Veľkým sklamaním pre stranu bude tiež prehra v juhofrancúzskom meste Toulon, kde tesne vyhral stredopravicový uchádzač Josée Massi.
V Nice po prvom kole volieb viedol kandidát krajnej pravice Eric Ciotti pred doterajším starostom Christianom Estrosim a podľa exit pollu TF1/LCI napokon v druhom kole zvíťazil.
Bývalý centristický premiér Édouard Philippe zotrvá vo funkcii starostu mesta Le Havre na severe krajiny, kde prekonal očakávania z prieskumov a posilnil si tak vyhliadky pred svojou predpokladanou kandidatúrou v budúcoročných prezidentských voľbách.
Komunálne voľby boli považované za test politických nálad vo Francúzsku pred voľbami hlavy štátu. Druhé kolo prebehlo vo vyše 1500 obciach, vo zvyšných 33.000 prevažne menších obciach bol víťaz určený už po prvom kole minulú nedeľu.
