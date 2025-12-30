< sekcia Zahraničie
Vo voľbách v Pobreží Slonoviny zvíťazila vládnuca strana RHDP
Podľa očakávaní RHDP uspela najmä na severe krajiny. Ten obývajú najmä ľudia z rovnakej etnickej skupiny, ako je Outtara. V niektorých okrskoch preto účasť dosiahla aj 100 percent.
Autor TASR
Yamoussoukro 30. decembra (TASR) - Vládnuca strana prezidenta Alassaneho Ouattaru získala v parlamentných voľbách v Pobreží Slonoviny viac ako 77 percent hlasov, oznámila v pondelok tamojšia volebná komisia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Strana Združenie houphouëtovcov za demokraciu a mier (RHDP) získala v 255-člennom parlamente 197 mandátov, o 34 viac ako v tomto volebnom období. Jej šéf Ouattara zas v októbri po štvrtýkrát zvíťazil v prezidentských voľbách so ziskom takmer 90 percent hlasov.
Prezident bude mať podľa agentúry AFP kontrolu nad všetkými inštitúciami v krajine, keďže jeho strana má ešte výraznejšiu väčšinu v Senáte a dominuje aj v 80 percentách regionálnych samospráv a v dvoch tretinách miest a obcí.
Podľa očakávaní RHDP uspela najmä na severe krajiny. Ten obývajú najmä ľudia z rovnakej etnickej skupiny, ako je Outtara. V niektorých okrskoch preto účasť dosiahla aj 100 percent. Strane sa však darilo aj na opozičnejšie ladenom juhu a západe krajiny.
Opozičná Demokratická strana Pobrežia Slonoviny (PDCI) získala v parlamente len 32 kresiel, pritom v tomto volebnom období ich mala ešte 66. Zvolené boli aj dve desiatky nezávislých poslancov, mnohí z nich sú však odídenci z RHDP a podľa agentúry AFP budú zrejme často hlasovať s väčšinou.
