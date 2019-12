Vo voľbách v Uzbekistane asi zvíťazila strana prezidenta Mirzijojeva

Taškent 23. decembra (TASR) - Predbežné výsledky parlamentných volieb v Uzbekistane naznačujú, že do parlamentu sa dostalo všetkých päť zaregistrovaných provládnych strán. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ústrednej volebnej komisie.



Po zrátaní hlasov v 128 zo 150 volebných obvodoch by 43 kresiel v 150-člennom uzbeckom zákonodarnom zbore obsadila Liberálnodemokratická strana Uzbekistanu prezidenta Šavkata Mirzijojeva.



Na priebežnom druhom mieste s 35 poslancami nasleduje Demokratická strana národnej obrody Uzbekistanu. Do parlamentu by sa dostali aj Sociálnodemokratická strana, Ľudovodemokratická strana a Ekologické hnutie Uzbekistanu.



Nedeľné voľby v Uzbekistane boli vo všeobecnosti vnímané ako skúška záväzkov tejto stredoázijskej krajiny voči demokratickým reformám po smrti dlhoročného autoritárskeho vodcu Islama Karimova pred tromi rokmi.



Súčasný prezident Mirzijojev prisľúbil rozsiahle reformy pre túto prevažne poľnohospodársku krajinu, avšak jeho vláda si uchováva silné puto s autokratickým sovietskym modelom spravovania štátu.



Uzbekistan má spomedzi postsovietskych republík v strednej Ázii druhú najväčšiu ekonomiku. Karimov stál na čele krajiny takmer tri desaťročia až do svojej smrti v roku 2016.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že nedeľňajšie voľby "neposkytli voličom skutočný výber kandidátov. Všetkých päť zaregistrovaných strán vo voľbách operuje medzi politickými mantinelmi, ktoré stanovuje vláda. Na voľbách sa nemohla zúčastniť žiadna nezávislá politická strana," uviedla v nedeľu HRW vo svojom vyhlásení.