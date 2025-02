Vo voľbách zvíťazili CDU/CSU pred AfD, liberáli sú mimo parlamentu

Berlín 24. februára (TASR) — Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU/CSU pred Alternatívou pre Nemecko (AfD), sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica. Pred bránami parlamentu – Spolkového snemu, zostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré v noci na nedeľu zverejnila volebná komisia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Blok CDU/CSU získal 28,5 percenta hlasov, čo je o 4,5 percenta viac ako v roku 2021, predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz je tak na najlepšej ceste stať sa budúcim nemeckým kancelárom. Merz avizoval, že vládu chce zostaviť najneskôr do Veľkej noci.



AfD označovaná za krajne pravicovú skončila na druhom mieste so ziskom 20,8 percenta hlasov (+ 10,4), čo je vôbec najlepší výsledok v celoštátnych voľbách od jej vzniku vo februári 2013. AfD zvíťazila vo všetkých piatich bývalých východonemeckých spolkových krajinách - Meklenbursku-Predpomoransku, Brandenbursku, Sasku-Anhaltsku, Sasku a Durínsku. Všade dostala viac ako 30 percent hlasov, pričom v Durínsku, kde vlani v septembri zvíťazila vo voľbách do krajinského parlamentu, jej dalo hlas až 38,6 percenta voličov. Dominovala tiež vo vekovej kategórii voličov od 35 do 44 rokov.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) sa prepadla o vyše deväť percentuálnych bodov a so ziskom 16,4 percenta hlasov zaznamenala svoj historicky najhorší výsledok vo voľbách do Bundestagu od roku 1949. V predošlých voľbách jej hlasy odovzdalo 25,7 percenta voličov.



Zelení, jeden z dvoch koaličných partnerov SPD v Scholzovej vláde, získali na 11,6 percenta hlasov (- 3,1). Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročila ešte strana Ľavica so ziskom 8,8 percenta (+ 3,9), ktorej preferencie vzrástli najmä v závere kampane.



Slobodná demokratická strana (FDP), ďalší koaličný partner SPD, dostala len 4,3 percenta hlasov (- 7,1) a v parlamente už zastúpená nebude. Jej predseda a bývalý minister financií Christian Lindner oznámil, že po 25 rokoch odchádza z aktívnej politiky. Lindner mal časté spory so Scholzom, ktorý ho v novembri odvolal po spore o výdavky, čím pripravil pôdu pre rozpad koalície a predčasné voľby.



Vstup do Spolkového snemu len tesne ušiel Aliancii Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá získala 4,972 percenta hlasov. K prekročeniu päťpercentnej hranice jej chýbalo necelých 14.000 hlasov.



Zostavovanie novej nemeckej vlády bude zložité. S AfD nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán. SPD zasa odmieta ísť do koalície s CDU/CSU.