Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Zahraničie

Vo vraku lode z 18. storočia našli čínsky porcelán a ďalšie predmety

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovie

Pôvod a destinácia objavenej lode nie sú známe.

Autor TASR
Oslo 1. júna (TASR) - Archeológovia našli vo vraku lode z 18. storočia, ktorú nedávno objavili pri pobreží Nórska, čínsky porcelán a ďalší tovar vyrobený v Európe. V pondelok o tom informovala nórska vláda a predstavitelia Nórskeho námorného múzea, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Medzi predmetmi nájdenými v troskách nemenovanej plachetnice boli tesne nahromadené biele a modré porcelánové misy, ako aj čaše, textílie či časti lustrov, uviedlo Nórske námorné múzeum.

Loď, ktorá sa pravdepodobne potopila okolo polovice 18. storočia, objavil majiteľ záchrannej spoločnosti v prielive Skagerrak pri južnom pobreží Nórska v hĺbke približne 600 metrov, ozrejmilo múzeum.

„Tento nález je nielen výnimočný, ale má aj značnú vedeckú hodnotu a svedčí o dôležitom technologickom pokroku v podvodnej archeológii,“ skonštatoval nórsky minister pre klímu a životné prostredie Andreas Bjelland Eriksen v oficiálnom vyhlásení.

Pôvod a destinácia objavenej lode nie sú známe. Nórske námorné múzeum však potvrdilo, že práce s cieľom zistiť ďalšie informácie o vraku a jeho náklade naďalej prebiehajú.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny