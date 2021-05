Vo východnom Jeruzaleme vrazilo do chodcov auto

Jeruzalem 16. mája (TASR) - Šesť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia, keď v prevažne arabskej štvrti východného Jeruzalema vrazilo auto do chodcov. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Times of Israel.



Polícia uviedla, že pri udalosti vo štvrti Šejch Džarráh zranení boli aj štyria jej príslušníci. Predpokladaného útočníka "postrelili policajti", povedal bez ďalších podrobností hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld, ktorého citovala agentúra AFP.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o zámerný útok. Auto útočníka napokon vrazilo do policajného vozidla.



Izraelská záchranná služba uviedla, že poskytla lekársku starostlivosť šiestim zraneným "chodcom", ktorí boli všetci pri vedomí. Bezprostredne nebolo jasné, aké vážne zranenia utrpeli.