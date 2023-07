Vo Východnom Timore sa Xanana Gusmao tretí raz ujíma funkcie premiéra

Dili 1. júla (TASR) - Xanana Gusmao, prvá demokraticky zvolená hlava štátu Východný Timor, sa v sobotu vrátil k moci; osem rokov po tom, ako odstúpil z funkcie premiéra tejto najmladšej demokracie v juhovýchodnej Ázii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Gusmao, 77-ročná ikona boja za nezávislosť Východného Timoru, sa zaslúžil o zjednotenie krajiny počas svojich prvých dvoch funkčných období (2007-2015) v premiérskom úrade po krvavom partizánskom boji proti indonézskej okupácii.



Jeho strana, opozičný Národný kongres pre obnovu Timoru (CNRT), s prehľadom zvíťazil v májových parlamentných voľbách a porazil súčasnú koalíciu vedenú Revolučným frontom za nezávislý Východný Timor (Fretilin).



Gusmao bol opäť zvolený za premiéra po tom, ako sa CNRT spojila s Demokratickou stranou (PD) a v parlamente získala väčšinu poslaneckých kresiel.



Gusmao sa v roku 1975 pridal k Fretilinu, ktorý bojoval za nezávislosť najprv od Portugalska a potom od Indonézie. Rýchlo postúpil v radoch odboja a v roku 1981 sa stal vodcom vojenského krídla Fretilinu, pričom veľkú časť svojho života strávil so svojimi spolubojovníkmi v džungli.



Keď ho v roku 1992 zajali indonézske sily, pokračoval vo vedení boja z väzenia v Jakarte.



Po tom, ako Východný Timor v roku 1999 v referende podporovanom OSN odhlasoval svoju nezávislosť, indonézske úrady Gusmaa prepustili z väzenia a on sa vrátil do svojej vlasti, kde ho uctievali ako národného hrdinu. Jeho krajina však získala nezávislosť až v máji 2002.



Po referende sa proindonézske milície pustili do vražedných akcií a zvýšili tak krvavú daň za okupáciu, ktorá si po viac ako dvoch desaťročiach vyžiadala takmer 200.000 obetí. V roku 2002 sa Gusmao stal na päť rokov prvým prezidentom krajiny a usiloval sa o jej zjednotenie.



Keďže rozkol medzi dvoma hlavnými politickými stranami fakticky paralyzoval politický systém, Gusmao súhlasil s návratom k moci na poste ministerského predsedu.



V čase, keď sa opäť ujíma vedenia krajiny s 1,3 milióna obyvateľov, bude musieť čeliť nielen narastajúcim politickým roztržkám a následkom covidovej pandémie, ale aj prehlbujúcej sa hospodárskej kríze, keďže zásoby ropy sa rýchlo vyčerpávajú.