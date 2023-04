Vo východoukrajinskom Bachmute hlásia ťažké boje

Kyjev/Moskva 13. apríla (TASR) – V meste Bachmut na východe Ukrajiny pokračujú ťažké boje, uviedli vo štvrtok predstavitelia ruských i ukrajinských ozbrojených síl. Kyjev však poprel tvrdenia z Moskvy, že jeho jednotky sú v tomto meste obkľúčené. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a AFP.



Bitka o Bachmut je najdlhšou a najkrvavejšou od vlaňajšieho začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Z ruskej strany sú tam hlavnou bojovou silou žoldnieri z Vagnerovej skupiny, približuje AFP.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že Vagnerova skupina vedie "boje vysokej intenzity, aby vyhnala nepriateľa z centrálnych častí" Bachmutu. Rezort tvrdí, že ruská armáda blokuje prístupy do mesta využívané ukrajinskými silami, ktoré tak nemôžu do Bachmutu privážať posily ani odtiaľ ustupovať.



Hovorca ukrajinskej armády tvrdenia Moskvy odmietol. "Nezodpovedá to realite," povedal Serhij Čerevatij pre AFP. Ukrajinské jednotky podľa neho naďalej môžu do Bachmutu dovážať zásoby, muníciu a lieky a odvážať odtiaľ zranených vojakov.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin medzitým vydal stanovisko o tom, že je "priskoro" hovoriť o úplnom obkľúčení Bachmutu.



V posledných dňoch sa objavili náznaky, že ruské sily v Bachmute postúpili. Predpokladá sa, že obe strany v bitke o toto mesto utrpeli veľké straty, hoci podľa vyjadrení analytikov má Bachmut len malý strategický význam.