Vo vyšetrovacej väzbe držia matku, ktorá týrala svojho syna

Viedeň 12. júna (TASR) - Rakúske úrady držia vo vyšetrovacej väzbe 32-ročnú ženu, ktorá údajne týrala svojho 12-ročného syna tak, že ho zatvárala do klietky pre psy, nedávala mu jesť, oblievala ho studenou vodou a vystavovala ho teplotám pod bodom mrazu. V pondelok to uviedla tamojšia polícia, informuje agentúra AP.



Polícia spolkovej krajiny Dolné Rakúsko potvrdila, že žena sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z pokusu o vraždu a ďalších trestných činov.



O prípade ako prvý informoval rakúsky denník Kurier. Rakúske úrady dostali vlani v novembri podnet od pracovníka sociálnych služieb po tom, čo 12-ročný chlapec upadol do kómy, keďže jeho telesná teplota klesla na 26,8 stupňa Celzia. Dieťa bolo prevezené do nemocnice, ktorej predstavitelia podali trestné oznámenie. Polícia následne zadržala chlapcovu matku.



Zdravotný stav dieťaťa sa odvtedy zlepšil a policajné vyšetrovanie naďalej pokračuje. Úrady nespresnili lokalitu, kde k týraniu chlapca došlo.



Koncom mája rakúsky Najvyšší súd zamietol sťažnosť matky dieťaťa voči umiestneniu do vyšetrovacej väzby. Agentúra AP uvádza, že žena mala svojho syna týrať od septembra do novembra minulého roka.



Viedenská prokuratúra vyhlásila, že stále čaká na niekoľko správ súvisiacich s prípadom a k rozhodnutiu o prípadnej obžalobe by mohlo prísť koncom leta.