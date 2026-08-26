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Vo vyšetrovaní poľskej burzy Zondacrypto nastal prelom
Vyšetrovanie sa začalo v apríli pre podozrenia z podvodov a prania špinavých peňazí. Prokuratúra odvtedy prijala niekoľko tisíc trestných oznámení.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 26. augusta (TASR) - Vo vyšetrovaní poľskej kryptomenovej burzy Zondacrypto nastal podľa utorkového vyjadrenia poľského ministra spravodlivosti Waldemara Žurka prelom. Pribudli noví podozriví, dôkazy aj osoby ochotné spolupracovať s prokuratúrou. Šéfa burzy zastupuje koaličný poslanec Roman Giertych. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP a oznámenia príslušných úradov.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli pre podozrenia z podvodov a prania špinavých peňazí. Prokuratúra odvtedy prijala niekoľko tisíc trestných oznámení. V auguste vyšetrovanie spojili s konaním týkajúcim sa zmiznutia zakladateľa burzy Sylwestra Suszka, ktorý je nezvestný od roku 2022.
Prípad sa dostal do pozornosti verejnosti po správach o problémoch s likviditou burzy. Analýza zverejnená v apríli ukázala 99-percentný pokles bitcoinových rezerv Zondacrypto a používatelia hlásili problémy s výberom peňazí.
Prokuratúra podľa Žurka preveruje aj možné trestné činy súvisiace s financovaním nadácií bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a poslanca Przemyslawa Wiplera, televízie Republika či konzervatívnej konferencie CPAC. Preveruje tiež okolnosti spojené s ľuďmi, ktorí pomáhali bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva spravodlivosti Marcinovi Romanowskému, ktorý je na úteku.
Šéf Zondacrypto Przemyslaw Kral má od mája za obhajcov poslanca a advokáta Romana Giertycha a advokáta Jacka Duboisa. Giertych uviedol, že Kral dal prokuratúre k dispozícii rozsiahly majetok, ktorý spolu s už zaistenými prostriedkami má podľa neho postačovať na odškodnenie všetkých poškodených.
„Prioritou vyšetrovania je v tejto fáze zaistiť čo najvyššiu sumu prostriedkov, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti, aby poškodení mohli v budúcnosti dostať príslušné zadosťučinenie alebo náhradu škody a získať späť peniaze, o ktoré prišli,“ uviedol Žurek.
K prípadu sa v stredu na sieti X vyjadril aj premiér Donald Tusk. „Teraz vieme, prečo Karol Nawrocki a PiS tvrdohlavo blokovali zákon o kryptomenách. Peniaze na hodinky v hodnote 40.000 eur, médiá, volebné kampane a nadácie pravicových politikov. A predsa, televízny seriál Zonda sa len začína,“ napísal.
Šéf prezidentského úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz odmietol spájanie prezidenta so Zondacrypto v súvislosti s jeho účasťou na konfecencii CPAC v Rzeszowe počas volebnej kampane. Przydacz zároveň poukázal na to, že Kralovým obhajcom je poslanec vládnej Občianskej koalície Giertych.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Vyšetrovanie sa začalo v apríli pre podozrenia z podvodov a prania špinavých peňazí. Prokuratúra odvtedy prijala niekoľko tisíc trestných oznámení. V auguste vyšetrovanie spojili s konaním týkajúcim sa zmiznutia zakladateľa burzy Sylwestra Suszka, ktorý je nezvestný od roku 2022.
Prípad sa dostal do pozornosti verejnosti po správach o problémoch s likviditou burzy. Analýza zverejnená v apríli ukázala 99-percentný pokles bitcoinových rezerv Zondacrypto a používatelia hlásili problémy s výberom peňazí.
Prokuratúra podľa Žurka preveruje aj možné trestné činy súvisiace s financovaním nadácií bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a poslanca Przemyslawa Wiplera, televízie Republika či konzervatívnej konferencie CPAC. Preveruje tiež okolnosti spojené s ľuďmi, ktorí pomáhali bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva spravodlivosti Marcinovi Romanowskému, ktorý je na úteku.
Šéf Zondacrypto Przemyslaw Kral má od mája za obhajcov poslanca a advokáta Romana Giertycha a advokáta Jacka Duboisa. Giertych uviedol, že Kral dal prokuratúre k dispozícii rozsiahly majetok, ktorý spolu s už zaistenými prostriedkami má podľa neho postačovať na odškodnenie všetkých poškodených.
„Prioritou vyšetrovania je v tejto fáze zaistiť čo najvyššiu sumu prostriedkov, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti, aby poškodení mohli v budúcnosti dostať príslušné zadosťučinenie alebo náhradu škody a získať späť peniaze, o ktoré prišli,“ uviedol Žurek.
K prípadu sa v stredu na sieti X vyjadril aj premiér Donald Tusk. „Teraz vieme, prečo Karol Nawrocki a PiS tvrdohlavo blokovali zákon o kryptomenách. Peniaze na hodinky v hodnote 40.000 eur, médiá, volebné kampane a nadácie pravicových politikov. A predsa, televízny seriál Zonda sa len začína,“ napísal.
Šéf prezidentského úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz odmietol spájanie prezidenta so Zondacrypto v súvislosti s jeho účasťou na konfecencii CPAC v Rzeszowe počas volebnej kampane. Przydacz zároveň poukázal na to, že Kralovým obhajcom je poslanec vládnej Občianskej koalície Giertych.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)