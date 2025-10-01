< sekcia Zahraničie
Vo Vysokých Tatrách vyhlásili prvý stupeň lavínového nebezpečenstva
Na Kasprowom vrchu už leží 20 centimetrov snehu, v Doline piatich poľských plies 15 centimetrov a na Hali Gasienicowej 13 centimetrov.
Autor TASR
Zakopané 1. októbra (TASR) - Tatranskí záchranári v Poľsku v stredu vyhlásili prvý, najnižší stupeň lavínového nebezpečenstva. Platí od výšky 1800 metrov nad morom, pričom na Kasprowom vrchu už leží 20 centimetrov snehu, v Doline piatich poľských plies 15 centimetrov a na Hali Gasienicowej 13 centimetrov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poľská Tatranská horská služba (TOPR) upozornila, že najrizikovejšie podmienky môžu vzniknúť na strmých trávnatých svahoch, kde vietor presúva suchý sneh a vytvára nebezpečné snehové dosky. Podľa záchranárov prvý stupeň lavínového nebezpečenstva znamená, že snehová pokrývka je väčšinou dobre zviazaná a stabilná. Lavínu môže spustiť len veľké dodatočné zaťaženie na veľmi strmých či extrémnych svahoch, možné je aj samovoľné uvoľňovanie menších a stredných lavín.
Tatranský národný park (TPN) informoval, že podmienky na turistiku sú nepriaznivé. Od výšky približne 1500 metrov nad morom sa na chodníkoch nachádza čerstvý sneh, ktorý zamŕza a vytvára poľadovicu. Dodatočné komplikácie spôsobuje nízka oblačnosť a hmla, ktoré znižujú viditeľnosť a turistom hrozí zablúdenie.
Podľa predpovedí počasia má v Tatrách pretrvávať slnečné, no mrazivé počasie. V najvyšších polohách sa očakávajú teploty od mínus jedného do mínus siedmich stupňov Celzia. Jesenné snehové zrážky nie sú v Tatrách nezvyčajné - v septembri 2022 napadlo až 30 centimetrov snehu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľská Tatranská horská služba (TOPR) upozornila, že najrizikovejšie podmienky môžu vzniknúť na strmých trávnatých svahoch, kde vietor presúva suchý sneh a vytvára nebezpečné snehové dosky. Podľa záchranárov prvý stupeň lavínového nebezpečenstva znamená, že snehová pokrývka je väčšinou dobre zviazaná a stabilná. Lavínu môže spustiť len veľké dodatočné zaťaženie na veľmi strmých či extrémnych svahoch, možné je aj samovoľné uvoľňovanie menších a stredných lavín.
Tatranský národný park (TPN) informoval, že podmienky na turistiku sú nepriaznivé. Od výšky približne 1500 metrov nad morom sa na chodníkoch nachádza čerstvý sneh, ktorý zamŕza a vytvára poľadovicu. Dodatočné komplikácie spôsobuje nízka oblačnosť a hmla, ktoré znižujú viditeľnosť a turistom hrozí zablúdenie.
Podľa predpovedí počasia má v Tatrách pretrvávať slnečné, no mrazivé počasie. V najvyšších polohách sa očakávajú teploty od mínus jedného do mínus siedmich stupňov Celzia. Jesenné snehové zrážky nie sú v Tatrách nezvyčajné - v septembri 2022 napadlo až 30 centimetrov snehu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)