Vo Wächtersbache protestovali po streľbe na Eritrejčana proti rasizmu

Aj vyšetrovatelia v piatok potvrdili, že streľba mala "jasne xenofóbny motív", potenciálne väzby útočníka na pravicových extrémistov však nateraz označili za špekulácie.

Frankfurt nad Mohanom 27. júla (TASR) - Približne 150 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc nemeckého mesta Wächtersbach, aby tak demonštrovali proti rasizmu a "pravicovému terorizmu", uviedla s odvolaním sa na miestnu políciu agentúra DPA. Protestný pochod sa konal v súvislosti s pondelňajšou streľbou na 26-ročného Eritrejčana.



Podľa policajného hovorcu mal pochod pokojný priebeh, pričom väčšina jeho účastníkov bola zjavne ľavicového zmýšľania. Akciu zorganizovala ľavicová skupina Antifa Kollektiv. Vedenie mesta očakávalo účasť približne 200 ľudí.



Eritrejčana postrelil v pondelok popoludní 55-ročný Nemec, ktorý sa potom zastrelil. K incidentu došlo na ulici Wächtersbachenu, pričom Nemec na mladíka strieľal z idúceho auta.



Eritrejčana po útoku previezli do nemocnice a po operácii je vo vážnom, no v stabilizovanom stave. Obeťou útoku sa stal zjavne pre farbu svojej pleti, píše DPA.



Prokuratúra potvrdila, že útočiaci Nemec zanechal list na rozlúčku, ktorého obsah však nezverejnila. Týždenník Spiegel ale na svojej webstránke informoval, že list obsahoval svastiku a tiež slová "moja česť je vernosť" - motto niekdajších nacistických jednotiek Schutzstaffel (SS).