Vo Walese dostane každá domácnosť zadarmo sadenicu stromu

Londýn 6. decembra (TASR) - Každá domácnosť vo Walese dostane na budúci rok - v rámci programu boja proti zmene klímy - bezplatne jednu sadenicu stromu. Bude si pritom môcť vybrať či ho zasadí na svojom pozemku alebo ho v jej mene vysadí lesoochranárska nadácia Coed Cadw. Informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie waleskej regionálnej vlády.



Sadenice financované miestnymi úradmi si budú môcť Walesania vyzdvihnúť od marca v niektorom z miestnych komunitných centier, ktorých je momentálne päť, avšak do budúceho októbra by malo pribudnúť ďalších 20.



Námestník waleského ministra pre klimatické zmeny Lee Waters uviedol, že náklady na projekt sú odhadované na dva milióny libier. Waters zároveň vyjadril nádej, že takáto iniciatíva inšpiruje rodiny, aby v budúcnosti aj samé od seba vysádzali stromy.



"Musíme vysadiť oveľa viac stromov, aby sme do konca tohto desaťročia splnili naše klimatické ciele - vo Walese musíme vysadiť ešte 86 miliónov stromov," povedal Waters pri návšteve jedného z projektov organizácie Coed Cadw, a to parku Gnoll pri meste Neath na juhu Walesu.



Dodal, že Wales sa zatiaľ vo vysádzaní stromov príliš nevyznamenal a každoročne by ich mal preto teraz vysadiť 15-krát viac ako dosiaľ. Vláda pritom podľa jeho slov chce, aby v tejto iniciatíve zohrávali úlohu aj jednotlivé domácnosti.



"Je to praktické, pretože, ak by každá domácnosť vysadila strom, mali by sme (takto zasadených) milión stromov. Je to však aj o zvyšovaní povedomia a motivovaní ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad prírodou a úlohou, akú môžu zohrávať stromy... Naše posolstvo je, že stromy sú úžasné, dlhodobo ich zanedbávame, potrebujeme ich vysadiť veľa, a aj vaša rodina v tom môže zohrať svoju úlohu," povedal Waters.



Pripustil však, že takéto vysádzanie stromov zo strany jednotlivcov na dosiahnutie cieľa stačiť nebude a že v tomto smere bude potrebná aj pomoc vlastníkov väčších pozemkov. Úrady sa preto chystajú zmeniť aj systém poľnohospodárskych dotácií tak, aby ich k vysádzaniu motivovali.



Waleská regionálna vláda by chcela zalesniť približne desať percent z tamojšej poľnohospodársky využívanej pôdy. Lesy pokrývajú približne 15 percent územia Walesu, ktorý je jednou zo súčastí Spojeného kráľovstva.