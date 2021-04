Vo Walese začali očkovať vakcínou od spoločnosti Moderna

Londýn 7. marca (TASR) - V britskom Walese začali v stredu očkovať vakcínou proti koronavírusu od americkej spoločnosti Moderna, oznámil minister zdravotníctva Spojeného kráľovstva Matt Hancock.



"Som veľmi rád, že dnes môžeme v Spojenom kráľovstve spustiť používanie vakcíny od Moderny, a to v západnom Walese... Dnes začíname s treťou schválenou vakcínou," uviedol Hancock, ktorého citovala agentúra Reuters.



Stanica BBC uviedla, že vakcína od Moderny bola schválená ako bezpečná a účinná na použitie v Británii v januári tohto roka. Dodávky dorazili do Walesu v utorok. Zatiaľ nie je známe, kedy dostane túto vakcínu zvyšok Spojeného kráľovstva, ktoré si objednalo celkovo 17 miliónov dávok. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová medzitým potvrdila, že dostali prvé dodávky vakcíny.



Rovnako ako vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech a Oxford-AstraZeneca, ktoré sa v Británii používajú, sa aj očkovacia látka od Moderny podáva v dvoch dávkach s odstupom niekoľkých týždňov.



Spojené kráľovstvo zaočkovalo dosiaľ 31,6 milióna ľudí prvou dávkou vakcíny a 5,5 milióna druhou. Čoskoro bude mať zaočkovanú polovicu svojej populácie, poznamenal Reuters.



Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Výskum pokračuje, aby sa zistilo, ako dlho sú protilátky zaznamenávané u ľudí, ktorí túto vakcínu dostali. Vysoké hladiny protilátok boli zistené vo všetkých vekových skupinách, ktoré sa na klinickom testovaní podieľali - mladší ľudia mali vyššiu hladinu než tí starší.