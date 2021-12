Vo Washingtone odhalili pamätník venovaný Václavovi Havlovi

Washington 27. decembra (TASR) - V areáli Georgetownskej univerzity v americkom Washingtone odhalili v pondelok pamätník venovaný bývalému českému prezidentovi Václavovi Havlovi - lavičku s lipou. Informovala o tom česká spravodajská stanica ČT24.



"Som rada, že Američania majú chuť udržovať (Havlov) odkaz tak, ako to robíme my v Českej republike," povedala vdova po zosnulom exprezidentovi Dagmar Havlová. Na slávnostnom odhalení pamätníka sa okrem nej zúčastnili aj kňaz Tomáš Halík, aktivista Šimon Pánek či bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová.



Pomník, ktorý navrhol architekt Bořek Šípek, pozostáva z lipy, dvoch kresiel a stola, približuje ČT24. Iniciátorom tohto projektu sú ľudia z prostredia českej ambasády v Washingtone.



"Nejde len o tabulu, ale celú lavičku, ktorá je nainštalovaná na mieste pomenovanom po Havlovi. Ide o námestíčko v areáli prestížnej Georgetownskej univerzity," konštatoval spravodajca ČT v USA Martin Řezníček.



Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo v rámci dvojmesačného Festivalu vzájomnej inšpirácie, ktorý usporiadala česká ambasáda v Washingtone. Organizátori tohto každoročného festivalu sa zakaždým snažia predstaviť nejakú českú osobnosť, približuje ČT24.



"Tento rok je to Havel, ktorý sa v Spojených štátoch stále teší veľkému rešpektu ako bojovník za ľudské práva," poznamenal Řezníček.



Od úmrtia posledného československého a prvého českého prezidenta Václava Havla uplynulo 18. decembra 10 rokov. V júni tohto roku mu in memoriam udelili Českú a slovenskú transatlantickú cenu slobody udeľovanú za mimoriadne zásluhy pre rozvoj demokracie a podporu ľudských práv.