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Vo Washingtone odinštalovali sochu Joela Shapira
Kennedyho centrum vo vyhlásení potvrdilo odstránenie sochy a uviedlo, že demontáž umeleckých diel je bežnou praxou.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Z areálu Kennedyho centra vo Washingtone v stredu za pomoci žeriavu odstránili sedem metrov vysokú sochu Blue od sochára Joela Shapira. Ide o ďalší zásah do podoby budovy a areálu tohto kultúrneho centra, ktoré za prezidenta Donalda Trumpa prechádza rozsiahlymi zmenami, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Socha z obdĺžnikových blokov modrého hliníka stála od roku 2019 na trávnatej ploche medzi hlavnou budovou Kennedyho centra a
budovou The Reach, ktorá slúži na vzdelávacie účely. Dielo pripomínalo postavu z paličiek s roztiahnutými rukami a jednou nohou zdvihnutou do vzduchu. Jeho autorom bol americký sochár Joel Shapiro, ktorý v roku 2025 zomrel.
Kennedyho centrum vo vyhlásení potvrdilo odstránenie sochy a uviedlo, že demontáž umeleckých diel je bežnou praxou. Zástupca centra sa zároveň poďakoval za roky, počas ktorých Shapirovo dielo „oživovalo areál“.
Od Trumpovho nástupu do úradu v roku 2025 prešlo Kennedyho centrum výraznými zmenami. Prezident odvolal jeho pôvodné vedenie, zmenil program a vymenoval novú správnu radu, ktorá schválila rozsiahlu rekonštrukciu. Centrum má byť zatvorené na dva roky.
Predmetom sporov je aj názov centra. Správna rada, v ktorej majú väčšinu prezidentovi nominanti, totiž 13. augusta hlasovala za opätovné umiestnenie Trumpovho mena na priečelie budovy. Zároveň navrhla zmenu názvu na Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho obnovené a zrekonštruované prezidentom Donaldom J. Trumpom (John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump). Tento krok rady však môže viesť k ďalšiemu súdnemu sporu, upozornil Reuters.
Súčasťou zmien v areáli bolo aj odstránenie približne 40 vŕb previsnutých, ku ktorému došlo v októbri 2025. Kennedyho centrum vtedy uviedlo, že stromy, ktoré boli súčasťou pôvodnej krajinnej úpravy, predstavovali bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Ich vyrúbanie sa v súvislosti s odstránením Shapirovej sochy opäť dostalo do pozornosti médií.
Socha z obdĺžnikových blokov modrého hliníka stála od roku 2019 na trávnatej ploche medzi hlavnou budovou Kennedyho centra a
budovou The Reach, ktorá slúži na vzdelávacie účely. Dielo pripomínalo postavu z paličiek s roztiahnutými rukami a jednou nohou zdvihnutou do vzduchu. Jeho autorom bol americký sochár Joel Shapiro, ktorý v roku 2025 zomrel.
Kennedyho centrum vo vyhlásení potvrdilo odstránenie sochy a uviedlo, že demontáž umeleckých diel je bežnou praxou. Zástupca centra sa zároveň poďakoval za roky, počas ktorých Shapirovo dielo „oživovalo areál“.
Od Trumpovho nástupu do úradu v roku 2025 prešlo Kennedyho centrum výraznými zmenami. Prezident odvolal jeho pôvodné vedenie, zmenil program a vymenoval novú správnu radu, ktorá schválila rozsiahlu rekonštrukciu. Centrum má byť zatvorené na dva roky.
Predmetom sporov je aj názov centra. Správna rada, v ktorej majú väčšinu prezidentovi nominanti, totiž 13. augusta hlasovala za opätovné umiestnenie Trumpovho mena na priečelie budovy. Zároveň navrhla zmenu názvu na Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho obnovené a zrekonštruované prezidentom Donaldom J. Trumpom (John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump). Tento krok rady však môže viesť k ďalšiemu súdnemu sporu, upozornil Reuters.
Súčasťou zmien v areáli bolo aj odstránenie približne 40 vŕb previsnutých, ku ktorému došlo v októbri 2025. Kennedyho centrum vtedy uviedlo, že stromy, ktoré boli súčasťou pôvodnej krajinnej úpravy, predstavovali bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Ich vyrúbanie sa v súvislosti s odstránením Shapirovej sochy opäť dostalo do pozornosti médií.