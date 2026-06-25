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Vo Washingtone odštartovali oslavy výročia nezávislosti USA

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Americký prezident Donald Trump hovorí počas otvorenia festivalu Great American State Fair v rámci osláv 250. výročia nezávislosti USA na promenáde National Mall vo Washingtone 24. júna 2026. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump v stredu oficiálne odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti USA.

Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oficiálne odštartoval 16-dňové oslavy 250. výročia nezávislosti USA veľkým zhromaždením, ktoré sa konalo na promenáde National Mall vo Washingtone, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.

„Keďže stojíme na prahu nášho 250. roka nezávislosti, s nadšením vyhlasujem, že Amerika je späť,“ uviedol Trump v prejave, ktorý AFP označila za vysoko politizovanú prezentáciu jeho agendy.

Na začiatku vystúpenia sa Trump vyjadril k Blízkemu východu, pričom americko-izraelskú vojnu proti Iránu vykreslil ako veľké víťazstvo pre USA. Spomenul aj zajatie venezuelského vodcu Nicolása Madura americkými silami a označil ho za jednu z „najväčších vojenských razií v histórii“.

„Každý deň mojej vlády prinášame americkému ľudu jedno historické víťazstvo za druhým,“ poznamenal Trump a pochválil tiež stav ekonomiky USA. V prejave následne spomenul aj históriu Spojených štátov.

Trumpov prejav odštartoval bezplatný festival Great American State Fair, v rámci ktorého sa v stredu konala aj séria preletov vojenských bombardérov, hudobné vystúpenia armádnych kapiel či speváka Leeho Greenwooda.

Festival potrvá do 10. júla. Počas jeho trvania sa na promenáde National Mall budú nachádzať expozície zastupujúce všetkých 50 štátov a šesť amerických území. Organizátori sľubujú rôzne atrakcie vrátane regionálnych kulinárskych a kultúrnych prezentácií, hudobných vystúpení či 33-metrového ruského kolesa.

„Nič podobné ako Spojené štáty americké nikdy neexistovalo a spoločne ich robíme väčšími, lepšími, silnejšími a oveľa výnimočnejšími než kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Trump s tým, že obnovil veľkosť a dôležitosť krajiny. „Nikto sa nám už nesmeje,“ dodal.

Stredajší úvod podujatia nadobudol otvorenejší politický charakter po tom, čo sa viacerí hudobníci stiahli z pôvodného programu s odôvodnením, že nadobudlo stranícky ráz. Trump sa následne vyhlásil za hlavnú hviezdu podujatia, konštatuje AFP.
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