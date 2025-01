Vo Washingtone protestovali proti Trumpovi tisíce ľudí

Washington18. januára (TASR) — Dva dni pred inauguráciou Donalda Trumpa protestovali v sobotu vo Washingtone tisíce ľudí proti novému prezidentovi USA a politike jeho Republikánskej strany. Účastníci sa najprv zhromaždili v parkoch v centre Washingtonu, následne sa vydali k Lincolnovmu pamätníku. Informovala o tom agentúra AFP.



Demonštranti kritizovali najmä to, ako sa Trump a jeho strana stavajú k interrupciám, klimatickej zmene, násiliu so zbraňami a právam prisťahovalcov.



Podujatie s názvom People's March (Pochod ľudu) zorganizovalo niekoľko skupín zasadzujúcich sa za občianske práva a ďalších organizácií. Medzi účastníkmi boli aj organizátori Pochodu žien (Women's March), na ktorom sa po prvej inaugurácii Trumpa v roku 2017 zúčastnili v hlavnom meste USA státisíce ľudí.



Trump sa vracia do Bieleho domu po štyroch rokoch po tom, ako v novembrových prezidentských voľbách porazil svoju demokratickú protikandidátku, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Avizoval, že okamžite po zložení sľubu podpíše množstvo výkonných príkazov. Jednou z jeho priorít sú opatrenia na deportáciu miliónov migrantov bez dokladov. Počas prvého týždňa vo funkcii chce zavítať aj do Los Angeles, ktoré sužujú ničivé lesné požiare.