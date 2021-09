Vo Washingtone sa začalo stretnutie prezidenta Bidena so Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo Vilniuse 27. novembra 2019, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 1. septembra (TASR) - Vo Washingtone sa začalo rokovanie amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to ukrajinský prezident na sociálnej sieti Twitter, informovala agentúra UNIAN.napísal Zelenskyj, ktorý poďakoval Bidenovi za to, že podporuje teritoriálnuK stretnutiu so Zelenským sa na Twitteri vyjadril aj Biden.uviedol Biden.Pracovná návšteva ukrajinského prezidenta v Spojených štátoch sa začala 31. augusta. Počas návštevy plánuje prezident podpísať tri dokumenty. Tie sa majú týkať partnerstva v sfére obrany a projektov v oblasti výskumu a spolupráce vo vesmíre, uvádza UNIAN.