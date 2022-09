Vo Westminsterskom opátstve sa zhromažďujú smútoční hostia

Londýn 19. septembra (TASR) - V londýnskom Westminsterskom opátstve sa zhromažďujú smútoční hostia vrátane príslušníkov kráľovských rodín a britských či svetových politikov. V tomto gotickom chráme sa o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) začne štátny pohreb kráľovnej Alžbety II. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Do areálu Westminsterského opátstva už prišli aj britský kráľ Karol III., a kráľovnini vnuci princovia William a Harry, píše BBC.



Medzi účastníkmi pohrebu sú viacerí bývalí britskí premiéri i súčasná premiérka Liz Trussová, ktorú kráľovná do funkcie oficiálne vymenovala dva dni pred svojou smrťou. Prítomní sú i expremiéri John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa Mayová a Boris Johnson, píše BBC.



Do katedrály prišli okrem iných prezidenti USA, Francúzska a Brazílie Joe Biden, Emmanuel Macron a Jair Bolsonaro v sprievode svojich manželiek i lídri krajín Spoločenstva národov (Commonwealth). Takisto prišli aj predstavitelia Číny.



Toto zhromaždenie je iné než ktorékoľvek predtým v moderných dejinách Spojeného kráľovstva, konštatuje BBC v spojitosti s pondelkovým obradom. V priestoroch gotickej katedrály Westminsterského opátstva sa má zhromaždiť približne 2000 pozvaných hostí.