Vo Wu-chane otestovali na covid všetkých 11 miliónov obyvateľov

Peking 8. augusta (TASR) - V stredočínskom meste Wu-chan, kde sa koncom roka 2019 objavil nový typ koronavírusu, vykonali plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Testy absolvovalo viac než 11 miliónov miestnych obyvateľov, informovali v nedeľu miestne úrady.



Plošné testovanie spustili 3. augusta po tom, ako v meste zaznamenali zvýšené prírastky nakazených. Podľa wu-chanských predstaviteľov boli otestovaní prakticky všetci obyvatelia mesta okrem detí mladších než šesť rokov a študentov, ktorí odcestovali na letné prázdniny.



V rámci najnovšieho kola hromadného testovania vo Wu-chane odhalili 41 asymptomatických prenášačov vírusu. Do soboty v meste zaznamenali 37 prípadov lokálneho prenosu covidu.



Miestne úrady minulý týždeň oznámili, že vo Wu-chane po približne roku zaznamenali lokálne prípady prenosu nákazy. Infekciu detegovali u siedmich migrujúcich robotníkov.



V meste okamžite zorganizovali plošné testovanie, do ktorého zmobilizovali vyše 28.000 zdravotníkov. Testovacích stredísk bolo približne 2800.



Po prvotnom rozšírení koronavírusu sa Číne podarilo obmedziť lokálny prenos nákazy prakticky na nulu, čo do veľkej miery umožnilo oživenie ekonomiky a návrat k bežnému životu. V poslednej dobe sa však v Číne začal šíriť vysokonákazlivý variant delta, ktorý zaznamenali už v desiatkach miest. Mnohé odhalené prípady súviseli s nákazou v radoch upratovacieho personálu letiska v Nankingu.



Čínske orgány na opätovný nárast počtu nakazených reagovali masovým testovaním obyvateľov celých miest, obmedzením vnútroštátneho i medzištátneho testovania a zavedením lockdownov, ktoré postili milióny ľudí.