Vobořil: Vysoká miera pitia alkoholu a násilia má vážne dôsledky

Praha 4. júna (TASR) - Nepríjemnú situáciu v dôsledku konzumácie alkoholu inou osobou zažila v Česku za posledný rok viac než polovica dospievajúcich. Svedkom domáceho násilia bolo opakovane asi sedem percent detí a dospievajúcich. Na konferencii o súvislosti užívania alkoholu a násilia páchaného na deťoch a násilia v spoločnosti to v utorok povedal český národný koordinátor pre protidrogovú politiku Jindřich Vobořil. Apeloval na prijatie systémových opatrení. Spravodajkyňu TASR o tom informoval David Hluštík z Odboru protidrogovej politiky.



"Aktuálne dáta uvádzajú, že nepríjemnú situáciu v dôsledku konzumácie alkoholu inou osobou zažilo v posledných 12 mesiacoch takmer 15 percent dospelých a viac než polovica dospievajúcich. Domácim násilím pod vplyvom alkoholu sú zasiahnuté necelé dve percentá rodín, opakovaným svedkom domáceho násilia bolo v poslednom roku približne sedem percent detí a dospievajúcich," spresnil Vobořil. Tieto čísla považuje za znepokojivé.



Vysoká miera konzumácie alkoholu a násilia majú podľa jeho slov závažné dôsledky na spoločnosť. Štát by sa mal preto snažiť o prevenciu a minimalizovanie rizík, a to nielen zákonmi, ale aj lepšou informovanosťou a podporou rodín, myslí si Vobořil.



Na konferencii zazneli aj návrhy niektorých kľúčových opatrení. Jedným z nich je sprísnenie legislatívy v oblasti dostupnosti alkoholu, zvýšenie kontrol a sankcií za jej porušenie či obmedzenie reklamy na alkoholické nápoje. Diskutovalo sa aj o možnosti zavedenia špeciálnej dane na alkoholické nápoje s cieľom znížiť ich dostupnosť.



"Potrebujeme systémové opatrenia, ktoré povedú k skutočným zmenám. Nemožno sa spoliehať na jednotlivé riešenia, ale musíme kombinovať rôzne stratégie a postupy," vysvetlil protidrogový koordinátor. Vyzdvihol tiež potrebu ďalšieho výskumu v tejto oblasti.