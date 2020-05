Voči expredsedovi FPÖ Strachemu sa opäť objavili podozrenia z korupcie

Viedeň 31. mája (TASR) - Ďalšie podozrenia z korupcie voči bývalému predsedovi Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzovi-Christianovi Strachemu vyšli najavo po preskúmaní chatových konverzácií v jeho mobilnom telefóne. Vyplýva to zo správy nedeľníka Presse am Sonntag, ktorá upozorňuje na možné korupčné správanie Stracheho a prevádzkovateľa súkromnej viedenskej kliniky.



Strache údajne s prevádzkovateľom nemocnice vo viedenskom okrsku Währing hovoril o možnej zmene zákona - predstaviteľ kliniky žiadal o zápis do zoznamu nemocníc, ktoré majú prístup k finančnému fondu súkromných nemocníc. Pacienti týmto spôsobom môžu získať časť nákladov za zdravotnú starostlivosť späť, objasňuje denník Kurier.



Spomínaná nemocnica pribudla do príslušného zoznamu v roku 2018 - teda v čase, keď bol Strache vicekancelárom Rakúska (december 2017 - máj 2019). Predstaviteľ nemocnice Strachemu a jeho manželke za poskytnutie tejto výhody údajne ponúkol dovolenku na ostrove Korfu, na ktorú mali odcestovať súkromným lietadlom.



Stracheho právnik tieto obvinenia odmietol s tým, že Strache na Korfu neletel. K ďalšiemu letu na Ibizu právnik dodal, že si ho Strache zaplatil sám.



Prevádzkovateľ nemocnice uviedol, že so Strachem sa kamaráti už od 90. rokov 20. storočia. Jeho ponuku pre Stracheho treba preto považovať za priateľské gesto, uviedol. Zároveň odmietol, že by Strachemu alebo nejakému s ním spojenému združeniu vyplatil finančnú hotovosť.



Rakúska špecializovaná prokuratúra pre hospodársku trestnú činnosť a korupciu (WKStA) podľa denníka Presse prebiehajúce vyšetrovanie v tejto veci potvrdila.