Voči mužovi, ktorý zaútočil na Paula Pelosiho, vzniesli obvinenia

Washington 31. októbra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti i miestna prokuratúra v San Franciscu vzniesli v pondelok obvinenia voči Davidovi DePapemu. Ten je podozrivý z minulotýždňového útoku na Paula Pelosiho - manžela predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej. TASR správu prevzala z webových stránok staníc CNN a NBC News.



Úrad federálnej prokuratúry v štáte Kalifornia podľa CNN DePapeho obvinil z "pokusu o únos" amerického vládneho predstaviteľa. Útočník polícii povedal, že plánoval Pelosiovú zajať ako rukojemníčku. Za tento pokus o únos mu hrozí trest odňatia slobody do 20 rokov.



Voči DePapemu vzniesli aj obvinenia z útoku na člena rodiny predstaviteľa amerických úradov s úmyslom odplaty. Toto obvinenie sa vzťahuje na trestný čin spáchaný voči Pelosimu a páchateľovi v prípade usvedčenia hrozí 30 ročný trest odňatia slobody.



Vznesenie obvinení voči DePapemu v pondelok oznámila aj miestna prokuratúra v San Franciscu, dodáva CNN. Útočníka obvinila z pokusu o vraždu, vlámania, útoku so smrtiacou zbraňou, zlého zaobchádzania zo staršími ľuďmi, nepovoleného obmedzovania osobnej slobody a vyhrážok voči verejnému činiteľovi a jeho rodinným príslušníkom.



Paula Pelosiho (82) v piatok previezli do nemocnice po tom, ako ho v jeho dome v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia napadol muž s kladivom. Polícia vyslovila presvedčenie, že nešlo o náhodný čin, ale o úmysel.



Podozrivý "sa dožadoval konfrontácie so mnou a brutálne zaútočil na môjho manžela Paula," vysvetlila Pelosiová, ktorá sa však v čase útoku nachádzala vo Washingtone.



Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov označila útok na svojho manžela Paula za traumu pre celú rodinu, pre ich deti i vnúčatá.