Voči Navaľnému vzniesli obvinenie, ktoré môže predĺžiť jeho väznenie

Moskva 11. augusta (TASR) - Voči väznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému vzniesli nové obvinenie, ktoré môže predĺžiť jeho pobyt za mrežami. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý má na starosti obzvlášť závažné zločiny, uviedol, že voči Navaľnému vzniesol obvinenie z "vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá ohrozuje životy občanov a porušuje ich práva", uviedla hovorkyňa Sledkomu Svetlana Petrenková.



Obvinenie súvisí s činnosťou protikorupčnej nadácie Navaľného, ktorý si v súčasnosti odpykáva 2,5-ročný trest v kauze údajnej sprenevery prostriedkov kozmetickej firmy Yves Rocher. Samotná firma poprela, že by v dôsledku Navaľného konania utrpela nejakú škodu.



Navaľného nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá odhaľuje skorumpovanosť a bohatstvo ruských elít, začiatkom júna vyhlásili v Rusku za "extrémistickú organizáciu" a rozpustili ju. Jej členovia a sympatizanti nemôžu určitý čas napríklad kandidovať vo voľbách.



Ruská opozícia tvrdí, že Kremeľ zintenzívnil represie voči odporcom režimu pred septembrovými parlamentnými voľbami.



Navaľného, v súčasnosti najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina, vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľnyj má podľa vlastných slov dôkazy, že za jeho otravou stál Kremeľ, ktorý to však popiera.