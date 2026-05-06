Voči podozrivému strelcovi na novinárskej večeri vzniesli 4. obvinenie
Autor TASR
Washington 6. mája (TASR) - Súdna porota v USA vzniesla voči podozrivému z útoku počas výročnej večere asociácie korešpondentov Bieleho domu ďalšie obvinenie - z údajnej streľby na príslušníka Tajnej služby, uviedlo v utorok ministerstvo spravodlivosti USA. Informovala o tom agentúra AFP.
Štvrté obvinenie – napadnutie federálneho činiteľa smrtiacou zbraňou – pribudlo k trom obvineniam, ktoré už boli vznesené voči Coleovi Tomasovi Allenovi (31), keď sa dva dni po incidente dostavil pred súd.
Dozorná prokurátorka Jeanine Pirroová cez víkend uviedla, že vyšetrovatelia našli „projektil“ zo streliva Allenovej zbrane „zapletený do vlákien vesty príslušníka Tajnej služby“.
Doteraz bol Allen obvinený z pokusu o atentát na prezidenta USA Donalda Trumpa, z prepravy strelných zbraní a munície cez hranice jednotlivých štátov s úmyslom spáchať zločin, ako aj z použitia, nosenia, vystavovania a streľby zo zbrane počas násilného trestného činu.
Allen, ktorý sa pri predchádzajúcom súdnom pojednávaní nevyjadril k svojej vine, čelí v prípade usvedčenia z pokusu o zabitie Trumpa trestu odňatia slobody až na doživotie.
Ministerstvo spravodlivosti USA zopakovalo, že napriek streľbe zo strany ochranky Allen nebol zasiahnutý. Zranenie kolena utrpel až po tom, čo spadol na zem, bol zadržaný a následne zatknutý.
K incidentu došlo počas večere v hoteli vo Washingtone 25. apríla. Každoročná večera priťahuje desiatky washingtonských novinárov, celebrít a zabávačov. Trump dlhodobo podujatie bojkotoval, no tento rok sa na ňom zúčastnil. Pri útoku nebol zranený a po incidente vyzval na preloženie večere na iný termín.
