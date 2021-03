Voči policajtovi obvinenému z vraždy Floyda vzniesli nové obvinenie

Minneapolis 11. marca (TASR) - Sudca vo štvrtok vyhovel žiadosti prokuratúry, aby k obžalobe bývalého policajta Dereka Chauvina z vlaňajšieho zabitia Afroameričana Georga Floyda pridal aj obvinenie z vraždy tretieho stupňa. Chauvin doteraz čelil obvineniam zo zabitia a vraždy druhého stupňa, píše agentúra AP.



Sudca Peter Cahill vzniesol toto nové obvinenie po tom, ako Chauvin neuspel na odvolacom súde so žiadosťou o zamietnutie tohto ďalšieho možného bodu obžaloby.



Cahill pôvodne odmietal vzniesť voči Chauvinovi aj obvinenie z vraždy tretieho stupňa, pretože podľa neho nebolo odôvodnené okolnosťami Floydovej smrti. Rozhodnutie odvolacieho súdu v inom prípade však podľa sudcu Cahilla vytvorilo nový precends, vďaka ktorému bolo možné vzniesť voči Chauvinovi aj toto nové obvinenie.



Rozšírenie obžaloby môže podľa právnych expertov rozšíriť možnosti na usvedčenie tohto bývalého policajta z trestného činu vraždy.



Proces s Chauvinom sa začal v stredu výberom poroty, čo potrvá približne tri týždne, pričom prezentácia úvodných argumentov by sa mala začať okolo 29. marca. Samotný verdikt sa očakáva najskôr koncom apríla.



Úlohou právnikov z oboch tímov - obhajoby aj obžaloby - je vybrať takých porotcov, ktorí ešte na medializovaný prípad Floyda nemajú jasne vyhranený názor a budú nestranní.



Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise vo veku 46 rokov po tom, ako mu belošský policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin, ktorý okoloidúci nakrútili na video, vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.



Derekovi Chauvinovi hrozí za vraždu druhého stupňa 40-ročné väzenie a za zabitie ďalších desať rokov. Za vraždu tretieho stupňa je trestná sadzba až 25 rokov.