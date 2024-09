Voči starostovi New Yorku vzniesli obvinenia,majú sa týkať aj korupcie

New York 26. septembra (TASR) — Voči starostovi najväčšieho amerického mesta New York Ericovi Adamsovi vzniesli obvinenia na federálnej úrovni, informovali v stredu americké médiá. Vznesenie obvinení nasledovalo po vyšetrovaniach údajnej korupcie v jeho administratíve a vlne odstúpení jej popredných predstaviteľov, píše TASR na základe správy AFP.



Adams je prvým úradujúcim starostom New Yorku, ktorý bude čeliť obvineniam. Presné znenie obvinení podľa denníka New York Times zatiaľ nie je známe, zverejnené by mali byť vo štvrtok. Prokuratúra sa k veci nevyjadrila.



Voči demokratovi a bývalému policajtovi sa na federálnej úrovni vedú najmenej štyri vyšetrovania, pričom tri z nich vedie okresný súd na Manhattane. Týkajú ľudí z kruhov blízkych starostovi a vysokopostavených predstaviteľov v jeho administratíve.



Adams tvrdí, že je nevinný. "Vždy som vedel, že ak sa postavím za Newyorčanov, stanem sa terčom - a naozaj som sa ním stal," uvádza sa v jeho stredajšom vyhlásení.



Členka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Alexandria Ocasiová-Cortezová v stredu vyzvala Adamsa, aby "pre dobro mesta" odstúpil s tým, že "množstvo rezignácií a voľných miest ohrozuje fungovanie vlády" a "neustále vyšetrovanie znemožňuje nábor a zachovanie kvalifikovanej administratívy". Išlo o prvú takúto výzvu adresovanú Adamsovi zo strany verejného činiteľa.



Okrem toho hrozí, že vznesenie obvinení a možná spojitosť s korupciou poškodí reputáciu demokratov iba 40 dní pred americkými prezidentskými voľbami, píše AFP.