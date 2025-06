Voči väznenému istanbulskému primátorovi vzniesli ďalšie obvinenie

Istanbul 24. júna (TASR) - Turecká prokuratúra vzniesla ďalšie obvinenie voči väznenému istanbulskému primátorovi Ekremovi Imamoglovi. Tentokrát sa týka urážky dvoch prokurátorov, ktorej sa vraj dopustil počas svojho marcového vystúpenia na súde. V prípade usvedčenia mu hrozia až štyri roky väzenia, informuje TASR na základe agentúry AFP citujúcej z utorňajších správ tureckých médií.



Imamoglu (54) je vo väzbe od marca pre obvinenia z korupcie i väzieb na teroristov, po zadržaní bol dočasne zbavený funkcie primátora. Čelí aj niekoľkým ďalším vyšetrovaniam a obvineniam zahŕňajúcim aj údajné vyhrážanie sa istanbulskému prokurátorovi.



On sám všetky obvinenia odmieta. Jeho stúpenci ich považujú za motivované s cieľom odstaviť ho zo scény a zabrániť mu v kandidatúre v prezidentských voľbách v roku 2028, kde by bol zrejme najväčším rivalom súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Imamoglu je členom najsilnejšej tureckej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) a mal byť jej kandidátom do zmienených volieb. V dôsledku trestného stíhania mu Istanbulská univerzita odobrala akademický titul, bez ktorého nemôže kandidovať v prezidentských voľbách.



Za istanbulského primátora bol zvolený v roku 2019 a následne opäť aj v roku 2024. Jeho zadržanie a trestné stíhanie vyvolalo v celej krajine najväčšie pouličné nepokoje od protestov v parku Gezi v roku 2013, ktoré polícia tvrdo potlačila.