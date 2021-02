Voči zosadenej štátnej kancelárke Su Ťij vzniesli ďalšie obvinenie

Rangún 16. februára (TASR) - Mjanmarská vojenská junta vzniesla voči zosadenej vodkyni civilnej vlády Aun Schan Su Ťij ďalšie obvinenie - tentoraz z porušenia zákona o odstraňovaní dôsledkov prírodných katastrof. S odvolaním na jej právneho zástupcu o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Su Ťij, zosadená počas vojenského prevratu zo začiatku tohto mesiaca, doteraz čelila obvineniu z porušenia zákona o importe a exporte, ktoré súvisí s nálezom viacerých nelegálne dovezených vysielačiek. Túto aparatúru objavili u nej počas domovej prehliadky.



Známa politička Su Ťij bola do vojenského prevratu štátnou kancelárkou, čo je v Mjanmarsku funkcia fakticky sa rovnajúca premiérskemu kreslu.



Protestujúci v Mjanmarsku už 11 dní demonštrujú proti nedávnemu vojenskému prevratu a zosadeniu civilnej vlády. Žiadajú jej návrat, ako aj prepustenie Aun Schan Su Ťij z väzby. Vojenská junta jej väzobné zadržiavanie, ktoré sa mala skončiť v pondelok, predĺžila.



Na demonštráciách, ktoré sa v pondelok konali v severomjanmarskom meste Mandalaj, druhom najväčšom po Rangúne, strieľali policajti a vojaci do pokojných protestujúcich. Spravodajský server Frontier Myanmar napísal, že polícia a vojaci náhodne strieľali aj do domov obyvateľov.



Monitorovacia organizácia NetBlocks so sídlom v Británii v utorok nadránom miestneho času uviedla, že úrady v Mjanmarsku už druhú noc po sebe "takmer úplne vypli internet".