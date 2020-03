Voda a klimatické zmeny - to je téma tohtoročného Svetového dňa vody

New York/Viedeň 22. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) tematicky zamerala Svetový deň vody, pripadajúci na 22. marca, na vodu a klimatické zmeny.



Medzinárodná kampaň Svetového dňa vody má ukázať, ako používanie vody prispieva k zníženiu záplav, vysušovania oblastí a vzniku vyschnutých až púštnych miest, nedostatku vody a jej znečisťovaniu. Zároveň má kampaň pomôcť v boji proti samotným klimatickým zmenám, uviedla OSN na svojej webovej stránke.



Hlavné posolstvá kampane k Svetovému dňu vody OSN zosumarizovala do bodov:



- Nemôžeme si už dovoliť viac vyčkávať. Predstavitelia krajín musia dať vodu do stredu akčných plánov a činností súvisiacich s klímou.



- Voda môže prispieť k boju proti klimatickým zmenám. Existujú trvalo udržateľné a vývojové riešenia v oblasti vody a jej ďalšieho spracovania.



- Každý jeden človek môže zohrať svoju úlohu. V každodennom živote môžeme robiť úplne jednoduché opatrenia v boji proti klimatickým zmenám.



Generálny tajomník OSN António Guterres v posolstve k Svetovému dňu vody konštatoval: "Keďže rok 2020 je rozhodujúcim rokom v činnosti proti klimatickým zmenám, výber témy Svetového dňa vody bol nanajvýš aktuálny. Cez vodu a jej zdroje pociťujeme dôsledky destabilizácie klímy, a to od extrémnych výkyvov počasia, cez suchá a záplavy až po roztápanie ľadovcov, prenikania slanej vody a zvyšovania úrovne morí." Ďalej formuloval výzvu: "Vyzývam všetky zainteresované strany, aby zaktivizovali činnosť v boji proti klimatickým zmenám a investovali prostriedky do energických opatrení s cieľom zabezpečiť racionálne využívanie vodných zdrojov. Ak udržíme globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia, svetové spoločenstvo bude mať oveľa viac možností na prijatie opatrení na riešenie krízy v existujúcom zásobovaní vodou a na prekonanie tej krízy."



OSN ďalej uviedla, že 2,2 miliardy ľudí na svete žijú bez prístupu k čistej vode a zdravej vode. Jednou z hlavných úloh Svetového dňa vody je podporiť realizáciu šiesteho zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Šiesty bod znie: čistá voda a hygiena. Znamená: zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Lídri celého sveta sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu Zem. Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré jednomyseľne prijalo 193 krajín, predstavujú nový univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty.



Podľa OSN do roku 2050 až 5,7 miliardy osôb budú žiť v oblastiach sveta s nedostatkom vody najmenej mesiac v roku.



Vodárenský systém spracovania vody a čistiace stanice vody môžu zachrániť život 360.000 bábätkám každý rok.



Valné zhromaždenie OSN schválilo 22. decembra 1992 rezolúciu, v ktorej 22. marec vyhlásilo za Svetový deň vody. Od roku 1993 si ho svet pripomína každý rok. Podľa rezolúcie Agenda 21 o zdrojoch sladkej vody majú jednotlivé štáty podľa svojich možností 22. marca organizovať prednášky, semináre, výstavy, okrúhle stoly, publikovať knihy a iné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov.