Voda pre mier je téma tohtoročného Svetového dňa vody

New York 22. marca (TASR) – Voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi. Na planéte však žije 2,2 miliardy ľudí, ktorí podľa dát Svetovej zdravotníckej organizácie z minulého roka nemajú prístup k bezpečnej pitnej vode.



Situáciu v súvislosti s nedostatkom vody zhoršujú najmä klimatické zmeny, na ktoré národy reagujú masovou migráciou, politickými či národnostnými nepokojmi. Aj v tejto súvislosti tohtoročnou témou Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, je "Voda pre mier".



Deň vody bol vyhlásený v júni 1992 na konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v brazílskom meste Rio de Janeiro s platnosťou od roku 1993. Hlavným zameraním tohto svetového dňa je podpora dosiahnutia cieľa udržateľného rozvoja, ktorým je voda a hygiena pre všetkých do roku 2030.



Voda tvorí približne dve tretiny zemského povrchu. Až 97 percent zo všetkej vody na Zemi je slaná, nachádzajúca sa v moriach a v oceánoch. Zvyšných 2,5 percenta je sladkovodná, ktorá ale nie je všade dostupná, prípadne nie je pitná. Cezhraničné vody predstavujú 60 percent svetových tokov sladkej vody a tie sa nachádzajú na územiach 153 krajín, obývaných troma miliardami ľudí. Celkovo len 24 krajín uvádza, že na všetky cezhraničné povodia sa vzťahujú dohody o spolupráci.



Čoraz výraznejšie prejavujúca sa zmena klímy v dôsledku globálneho otepľovania vytvára naliehavú potrebu spoločne sa zjednotiť pri ochrane, zachovaní a spravodlivo riadeného prerozdelenia najcennejšieho prírodného zdroja-vodného cyklu. Závisia od toho verejné zdravie, prosperita spoločenstva, potravinové či energetické systémy, hospodárska produktivita, ale aj environmentálna integrita.



Téma Svetového dňa vody 2024 "Voda pre mier" je o spolupráci v oblasti vody. Pripomína, že voda nie je len zdrojom, ktorý treba využívať a o ktorý treba súťažiť. Je to ľudské právo, ktoré je vlastné každému aspektu života. Kľúčovým posolstvom je fakt, že voda môže vytvárať mier, ale aj vyvolať konflikt. Príčinami napätia môžu byť faktory ako vzácnosť vody, jej znečistenie, alebo ťažký prístup k nej.



Riziká súvisiace s vodou, akými sú napríklad záplavy a suchá, zvyšujú podľa Svetovej meteorologickej organizácie (World Meteorological Organization, WMO) aj dôsledky klimatických zmien. Predpokladá sa, že počet ľudí trpiacich nedostatkom vody bude rásť a s nárastom populácie a znižujúcou sa dostupnosťou vody sa bude jej nedostatok zhoršovať.



Spolupráca v oblasti vody môže vyvážiť potreby vody každého človeka a pomôcť stabilizovať svet. Cieľom je vytvorenie harmónie medzi komunitami a krajinami prostredníctvom zjednotenia spravodlivého a trvalo udržateľného využívania pitnej vody. A to od dohovorov OSN na medzinárodnej úrovni až po kroky na lokálnej úrovni. Počas Svetového dňa vody sa už tradične organizujú rôzne akcie pre širokú verejnosť ako prehliadky vodární, čistiarní odpadových vôd, priehrad a podobne.



Na Slovensku žije 528-tisíc ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode, pričom koncom roka 2023 nebolo pripojených na verejný vodovod 447 obcí. Väčšina týchto ľudí je odkázaná na vodu z vlastnej studne. Pri príležitosti Svetového dňa vody regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku každoročne ponúkajú bezplatné poradenstvo a analýzy vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody v studniach na dusičnany a celkovú tvrdosť.