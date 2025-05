Vodca bosnianskych Srbov Dodik je napriek zatykaču opäť v Moskve

Sarajevo/Moskva 27. mája (TASR) - Prezident bosnianskej Republiky srbskej (RS) Milorad Dodik v utorok oznámil, že od vydania zatykača na svoju osobu v marci 2025 je už tretíkrát v Moskve. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Som opäť tu,“ napísal Dodik na sociálnej sieti X. Podľa štátnej televízie RS vodca bosnianskych Srbov dorazil do ruskej metropoly v noci a má sa tam zúčastniť na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii. Stretnúť sa má aj s tajomníkom ruskej Bezpečnostnej rady Sergejom Šojguom. Po ceste do Moskvy sa zastavil v srbskom Belehrade, kde rokoval s prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Dodika v Bosne a Hercegovine odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine.



Federatívna Bosna a Hercegovina je od konca vojny rozdelená na autonómne časti Republika srbská, distrikt Brčko a Federáciu Bosna a Hercegovina prepojené centrálnou vládou. V reakcii na odsúdenie Dodika parlament RS schválil zákony, ktoré zakazujú federálnej polícii a súdnictvu činnosť na území bosnianskych Srbov.



Federálna vláda preto vydala na Dodika celoštátny zatykač pre „podkopávanie ústavného poriadku“ a požiadala o pomoc Interpol. Ten ale na prezidenta RS nevydal takzvaný red notice - žiadosť o vypátranie a zadržanie osoby do jej extradície. Podľa miestnych médií tak Interpol rozhodol po nátlaku Maďarska a Srbska, ktoré Dodikov súd označili za politický.