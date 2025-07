Vodca Chameneí sa objavil na verejnosti prvýkrát od vojny s Izraelom

Teherán 5. júla (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa v sobotu objavil na verejnosti prvýkrát od nedávnej 12-dňovej vojny s Izraelom, ktorý ju spustil vlnou leteckých útokov na Irán. Chameneí sa počas i po nej údajne skrýval pre obavy, že bude zavraždený. Teraz sa podľa štátnych médií zúčastnil na podujatí v rámci sviatku ašúra, ktorým si šiitski moslimovia pripomínajú mučenícku smrť imáma Alího Husajna, vnuka proroka Mohameda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Konflikt medzi Iránom a Izraelom sa začal leteckými útokmi Izraela 13. júna na viaceré ciele v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť krajine získať jadrovú zbraň. Izrael pri náletoch zabil špičky ozbrojených síl aj jadrových vedcov. Teherán odpovedal odvetnými raketovými útokmi. Jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení sa do vojny zapojili aj Spojené štáty. Po 12-dňoch americký prezident Donald Trump oznámil, že strany pristúpili na prímerie.



Ajatolláha Chameneího na verejnosti naposledy videli dva dni pred začiatkom vojny. Odvtedy bola jeho neprítomnosť podľa DPA nápadná a vyvolala intenzívne špekulácie o tom, kde sa nachádza. Ešte minulý týždeň prehovoril na vopred nahratom videu. V sobotu ho iránska štátna televízia zachytila, ako v mešite zdraví veriacich, uviedla agentúra AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj Trump počas izraelsko-iránskeho konfliktu podľa agentúry Reuters viackrát naznačili, že život Chameneího by mohol byť v ohrození, keďže výsledkom vojny by mohla byť zmena režimu v Teheráne.