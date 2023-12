Vodca Hamasu Haníja odcestuje do Egypta na rokovania o prímerí

Gaza 19. decembra (TASR) — Politický vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja odcestuje v stredu do Egypta na rokovania o prímerí v Pásme Gazy a výmene väzňov s Izraelom. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky Hamasu.



Haníja, ktorý sa nachádza v Katare, podľa tohto zdroja povedie delegáciu Hamasu na "vysokej úrovni". Rokovať bude so šéfom tamojšej tajnej služby Abbásom Kámilom a ďalšími predstaviteľmi.



Rokovania sa budú týkať "zastavenia agresie a vojny“ s cieľom pripraviť dohodu o prepustení väzňov a ukončenia blokády Pásma Gazy.



Izraelský prezident Jicchak Herzog signalizoval v utorok pripravenosť svojej krajiny na uzavretie ďalšieho prímeria v Pásme Gazy, ktoré by umožnilo prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a dodanie ďalšej pomoci obyvateľom obliehanej palestínskej enklávy.



Izrael už tretí mesiac vedie vojnu v Pásme Gazy, najkrvavejšiu v dejinách tohto palestínskeho územia. Začala sa po bezprecedentných útokoch Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra. Na území Izraela vtedy militanti podľa najnovších údajov zabili približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov, a asi 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy riadené hnutím Hamas tvrdí, že pri odvete Izraela prišlo doteraz o život viac než 19.000 ľudí, prevažne žien a detí.