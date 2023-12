Vodca Hamasu pricestoval do Káhiry, aby rokoval o vojne v Gaze

Káhira/Jeruzalem 20. decembra (TASR) - Vodca palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý žije v Katare, pricestoval v stredu do Káhiry na rokovania o prímerí vo vojne v Pásme Gazy a o výmene väzňov.



Ako s odvolaním sa na vyhlásenie Hamasu informovala agentúra AFP, Haníja pricestoval "do egyptského hlavného mesta Káhira, aby rokoval s egyptskými predstaviteľmi o vývoji sionistickej (izraelskej) agresie v Pásme Gazy a ďalších záležitostiach".



Pred príchodom do Káhiry sa Haníja v Dauhe stretol s iránskym ministrom zahraničných vecí Hosejnom Amírom Abdollahjánom.



Zdroj blízky palestínskej militantnej skupine v utorok pre agentúru AFP uviedol, že Haníja bude v Egypte viesť delegáciu Hamasu na "vysokej úrovni" a bude rokovať napr. aj so šéfom egyptskej tajnej služby Abbásom Kámilom.



Rokovania sa budú týkať "zastavenia agresie a vojny s cieľom pripraviť dohodu o prepustení väzňov (a) ukončení obliehania Pásma Gazy," uviedol zdroj pod podmienkou anonymity, keďže nebol oprávnený o návšteve hovoriť.



Zdroj blízky skupine Islamský džihád, ktorá V Pásme Gazy bojuje po boku Hamasu, pre agentúru AFP uviedol, že začiatkom budúceho týždňa sa v Káhire očakávajú aj rozhovory s vodcom tejto skupiny Zijádom Nachaláhom.



Obe ozbrojené skupiny začiatkom tohto týždňa zverejnili videá, ktorých prostredníctvom rukojemníci stále zadržiavaní v Gaze naliehajú na izraelskú vládu, aby dosiahla ich prepustenie.



Počas týždeň trvajúceho prímeria, ktoré sprostredkoval Katar s pomocou Egypta a Spojených štátov, bolo výmenou za 240 Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach prepustených 80 izraelských rukojemníkov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v utorok večer stretol s rodinami niekoľkých zadržiavaných rukojemníkov, ktoré zvyšujú tlak na uzavretie novej dohody o prepustení rukojemníkov. Schôdzka sa konala aj v súvislosti so správami o určitom pokroku v nepriamych rokovaniach Izraela a Hamasu o novej dohode, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).